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健康
2023-12-18 21:42:41

「開拓醫護新領域」研討會2023 嶄新醫療體驗

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「開拓醫護新領域」研討會2023

香港中文大學醫院於2023年12月17日舉辦「開拓醫護新領域」研討會2023。

香港中文大學醫院(中大醫院)昨天(1217)舉行「開拓醫護新領域」研討會2023，以醫療創新技術為主題舉辦多場專題演講及講座，吸引超過580名業界翹楚及公眾人士現場或透過網上參與。

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精準度提升

中大醫院董事局主席利乾博士表示，「過去數十年來，科技發展迅速，為醫療界帶來革新。人工智能和機械人手術等發展正在改變全球的醫療服務，提升醫療服務系統的效率，並提高臨床治療的精準度。」

「開拓醫護新領域」研討會2023

(左起)中大醫院行政總裁馮康醫生、中大醫院董事局成員謝錦添博士、華為公共事業系統部海外醫療市場代表及合作代表楊帆女士、新加坡南洋理工大學李光前醫學院院長、高級副校長(健康與生命科學)及傑出大學講座教授沈祖堯教授、中大醫院董事局主席利乾博士、香港中文大學醫學院副院長(外務)及外科學系教授趙偉仁教授、中大醫院董事局副主席歐陽伯康先生、中大醫院董事局成員張淑儀醫生、中大醫院醫療創新及科技醫務總監何家儀醫生、(螢幕)美國史丹福大學醫學院外科學系教授Teodor GRANTCHAROV教授

醫療新科技

以醫療業界人士為對象的「展望將來Visioning Futures」專題演講，題目包括機械人手術的未來發展、醫學界的人工智能、如何確保手術室內的病人安全、物聯網和醫學物聯網的未來發展。至於面向公眾的12場「醫學新猷健康講座」，則涵蓋微創手術治療、醫學創新、癌症治療等主題。

 

同時舉行開放日

中大醫院行政總裁馮康醫生表示︰「創新及科技在醫療領域扮演著關鍵角色，創新科技強調工作團隊之間，以及與業界同儕和合作夥伴之間互相協作。知識交流對推動創新科技至為重要，因此我們舉辦是次研討會，匯聚業界領袖、科技專家及創新者，討論及探索醫療創新科技的無限潛能及影響。」中大醫院亦於同日舉行首次開放日，向公眾介紹部分主要服務及技術。

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