飲水食菜難治便秘！醫生揭1類食物才是關鍵 推介3招通便秘

吃多點菜就可以醫便秘？有醫生指出，許多人也會認只要多喝點水和菜，就可以解決到便秘情況。然而，其實攝取1種食物才是解決便秘問題的關鍵。配合該食物，有3大方法有助簡單有效地通便秘。

飲水食菜難治便秘！

基因科醫生張家銘在其facebook專頁上分享指，便秘不僅影響排便，還會影響心情、睡眠、專注力和社交自信，甚至讓人出門旅遊或參加聚會時都感到不安。許多人就算已經多喝水和多吃青菜，而依然在馬桶上掙扎。張醫生指，其原因是與腸道內的「菌」密切相關。

1類食物才是便秘關鍵

根據《British Journal of Nutrition》的研究，真正影響便秘的關鍵，不只是所攝入的纖維，而是腸道裡的菌的生長和它有沒有吃對的東西。

許多人認為便秘是因為腸子懶惰或繃緊，但研究亦指出實際上，全球約有十四分之一的人受到功能性便秘的困擾，而這背後往往與腸道菌群失衡有關。腸道中居住著上百兆的細菌，當「壞菌」增多且「好菌」不足時，腸道的蠕動自然會減緩，糞便停留時間延長、水分被吸乾，便會變得又硬又難排。

如果只是依賴瀉藥、灌腸或酵素飲料來「通便」，而不根本改善腸道生態，便秘問題將持續存在。

便秘為甚麼會心情低落？

張醫生強調，益生元並不僅僅是纖維，它是「好菌」益生菌的食物。並非所有纖維都能作為益生元，唯有能被腸道好菌發酵並產生短鏈脂肪酸的纖維，才能調整腸道菌相。短鏈脂肪酸有助於：

促進腸道蠕動

保護腸道黏膜

調節免疫系統

通過腸腦軸影響情緒與壓力

許多人發現當便秘時，心情也隨之低落；而一旦通便，心情會立刻改善。

該研究亦指出，益生元如菊糖、果寡糖、半乳寡糖和乳果糖能增加雙歧桿菌等有益菌的數量，並改善排便習慣。重要的是，有些人便秘的改善並不必然意味著好菌大幅增加，這顯示益生元的效果比我們想象中要多元。它通過菌相、生態、神經、免疫，以多層次的方式調整腸道。