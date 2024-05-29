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健康
2024-05-29 18:30:25

「2種癌症」常發生在同一人身上？7招有效預防

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喉痛

賴建仲表示，食道癌與口腔癌大多是可以預防的。

當食道中的黏膜細胞積累突變嚴重時，可能會衍生食道癌。致癌原因仍有待釐清，一般認為除了年齡(中老年人居多)、性別(男性比女性多)等因素之外，日常生活對食道的各種慢性刺激，都可能導致食道癌。

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食道癌與口腔癌高危因素

  • 食道癌的高危因素尚有：含亞硝胺食物(如醃漬、煙燻食物)、熱飲(超過攝氏65)、肥胖(坐式生活)、慢性胃食道逆流、巴洛氏食道症、腐蝕性食道炎、食道弛緩不能及遺傳(Tylosis, Plummer-Vinson syndrome)等。
  • 口腔癌的高危因素尚有：口腔牙齒因素(不合適的假牙、齒齦炎和口腔衛生不佳等慢性刺激)及遺傳(Fanconi anemia, dyskeratosis congenital)等。
醃漬食物

含亞硝胺食物(如醃漬、煙燻食物)，是食道癌的危險因素。

口腔癌患者近四成同時罹患食道癌 50歲以下機率更高

臺北市立聯合醫院仁愛院區耳鼻喉科主任賴建仲說，臨床發現，食道鱗狀上皮細胞癌常和其他的上呼吸消化道(口腔、口咽、下咽、喉、肺部)鱗狀上皮細胞癌同時或異時發生，且癌化的細胞帶有相似的基因變異。食道癌約有5%12%的患者，可能會同時罹患頭頸部癌症或肺癌，因此在診斷及追蹤時必須特別加以注意。

反之，口腔癌(包括口咽癌及下咽癌)之患者中約有5%14%，甚至40%同時有食道癌。其中年齡小於50歲的初次患者同時得到二種癌症的機率更高。

口腔潰瘍

口腔內持久不愈的潰瘍(同一位置、超過兩周以上)，是口腔癌的症狀之一。

食道癌與口腔癌常見這些症狀

癌症若能早期診斷，早期治療，則功能保留較好，生活品質較好，且預後也較好。所以，一但出現下列症狀且持續數周，務必提高警覺，即時就醫檢查。

  • 口腔癌的症狀包括：口腔內持久不愈的潰瘍(同一位置、超過兩周以上)、白紅斑、不明腫塊、不明原因出血、咀嚼吞嚥時痛或耳朵疼痛、局部壓痛、感覺異常(麻木感)、舌運動受限、張口困難、吞嚥困難、構音障礙、口臭(腐爛味)、掉牙、體重減輕和頸部硬塊等症狀。
  • 食道癌的早期症狀通常不明顯，但隨著病情進展，可能會出現吞嚥時有異物感、漸進性吞嚥困難、吞嚥疼痛、飯後嘔吐、食物逆流、火燒心、體重減輕、胸痛、吐血、黑便、吞嚥時嗆咳、慢性咳嗽、反復肺炎、聲音沙啞和頸部硬塊等症狀。
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維他命C蔬果

多食用原型食物、綠色蔬菜及新鮮水果。補充維生素 C 以減少胃內亞硝胺的形成。

預防勝於治療 7個提醒要時刻留意

賴建仲表示，食道癌與口腔癌大多是可以預防的。食道癌目前尚未有有效的篩檢工具，因此落實健康生活方式，遠離致癌因子是必要且相對有效的防癌步驟。

  1. 拒絕致癌因子：避免煙、酒、檳榔、含亞硝胺食物(煙燻、燒烤、醃漬、加工肉品等食物)、超過攝氏65度的熱飲或湯品。
  2. 執行均衡飲食，少吃醃製品，多食用原型食物、綠色蔬菜及新鮮水果。補充維生素C以減少胃內亞硝胺的形成。
  3. 控制體重：適度且規律的運動，避免肥胖帶來身體的負荷。
  4. 定期篩檢(口腔黏膜檢查、上消化道內視鏡檢查)，特別是有癌症家族史以及癌症風險因素者。
  5. 定期牙科檢查，並及時解決任何口腔問題(牙齦炎、牙周病)或不合適的假牙。
  6. 考慮接種人類乳突病毒(HPV)疫苗：尤其是年輕人。有助於預防與 HPV 相關的口腔癌、食道癌。
  7. 留意自身健康狀況：如發現疑似症狀，請及早就醫診治。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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