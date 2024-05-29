「2種癌症」常發生在同一人身上？7招有效預防

當食道中的黏膜細胞積累突變嚴重時，可能會衍生食道癌。致癌原因仍有待釐清，一般認為除了年齡(中老年人居多)、性別(男性比女性多)等因素之外，日常生活對食道的各種慢性刺激，都可能導致食道癌。

口腔癌的高危因素尚有：口腔牙齒因素 ( 不合適的假牙、齒齦炎和口腔衛生不佳等慢性刺激 ) 及遺傳 (Fanconi anemia, dyskeratosis congenital) 等。

口腔癌的高危因素尚有：口腔牙齒因素 ( 不合適的假牙、齒齦炎和口腔衛生不佳等慢性刺激 ) 及遺傳 (Fanconi anemia, dyskeratosis congenital) 等。

口腔癌的高危因素尚有：口腔牙齒因素 ( 不合適的假牙、齒齦炎和口腔衛生不佳等慢性刺激 ) 及遺傳 (Fanconi anemia, dyskeratosis congenital) 等。

口腔癌患者近四成同時罹患食道癌 50 歲以下機率更高

臺北市立聯合醫院仁愛院區耳鼻喉科主任賴建仲說，臨床發現，食道鱗狀上皮細胞癌常和其他的上呼吸消化道(口腔、口咽、下咽、喉、肺部)鱗狀上皮細胞癌同時或異時發生，且癌化的細胞帶有相似的基因變異。食道癌約有5%至12%的患者，可能會同時罹患頭頸部癌症或肺癌，因此在診斷及追蹤時必須特別加以注意。

反之，口腔癌(包括口咽癌及下咽癌)之患者中約有5%至14%，甚至40%同時有食道癌。其中年齡小於50歲的初次患者同時得到二種癌症的機率更高。