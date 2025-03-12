45萬人研究證1種飲食法降48%癌症風險 醫生揭4大原因

改變飲食竟然能夠有效防癌？根據一項涵蓋45萬人的研究，醫生指出，有1種特定的飲食模式能顯著降低個體的癌症風險，其中肝癌的風險更是有效降至48%。這一發現對於改善健康和預防疾病具有重要意義。醫生總結這種飲食法的兩大關鍵，並深入分析其背後的益處原因。

45萬人研究證降48%癌症風險

胃腸肝膽科醫生李柏賢在其facebook專頁上分享指，根據2025年2月發布於《JAMA Network Open》的研究發現，地中海飲食顯著降低肥胖相關癌症的風險。而且就算是中度遵循這種飲食模式，亦能帶來明顯的保護效果。

該研究由歐洲前瞻性癌症與營養研究(EPIC)進行，研究收集1992至2000年數據，中位數追蹤14.9年，針對來自10個歐洲國家，23個醫學中心的450,111名35至70歲的成年人，目的探討飲食與癌症風險的關聯，提供全球影響力的癌症與營養數據。研究結果發現地中海飲食與癌症風險的關聯如下：

總體肥胖相關癌症風險：降低6%

特定癌症風險降低：

大腸癌：風險降低8%

肝癌：風險降低48%

腎癌：風險降低33%

食道癌(中度遵循者)：風險降低34%

李醫生指，就算是「中度」遵循地中海飲食，仍能有效降低癌症風險。另外，雖然吸煙會增加罹癌風險，但地中海飲食也能降低吸煙者的癌症風險。研究揭：

目前吸煙者高遵循 vs. 低遵循：風險降低14%

曾吸煙者高遵循 vs. 低遵循：風險降低9%

地中海飲食4大好處

至於為甚麼地中海飲食能抗癌，主要是與4大可能機制有關：