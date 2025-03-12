45萬人研究證1種飲食法降48%癌症風險 醫生揭4大原因

改變飲食竟然能夠有效防癌？根據一項涵蓋45萬人的研究，醫生指出，有1種特定的飲食模式能顯著降低個體的癌症風險，其中肝癌的風險更是有效降至48%。這一發現對於改善健康和預防疾病具有重要意義。醫生總結這種飲食法的兩大關鍵，並深入分析其背後的益處原因。
45萬人研究證降48%癌症風險
胃腸肝膽科醫生李柏賢在其facebook專頁上分享指，根據2025年2月發布於《JAMA Network Open》的研究發現，地中海飲食顯著降低肥胖相關癌症的風險。而且就算是中度遵循這種飲食模式，亦能帶來明顯的保護效果。
該研究由歐洲前瞻性癌症與營養研究(EPIC)進行，研究收集1992至2000年數據，中位數追蹤14.9年，針對來自10個歐洲國家，23個醫學中心的450,111名35至70歲的成年人，目的探討飲食與癌症風險的關聯，提供全球影響力的癌症與營養數據。研究結果發現地中海飲食與癌症風險的關聯如下：
總體肥胖相關癌症風險：降低6%
特定癌症風險降低：
- 大腸癌：風險降低8%
- 肝癌：風險降低48%
- 腎癌：風險降低33%
- 食道癌(中度遵循者)：風險降低34%
李醫生指，就算是「中度」遵循地中海飲食，仍能有效降低癌症風險。另外，雖然吸煙會增加罹癌風險，但地中海飲食也能降低吸煙者的癌症風險。研究揭：
- 目前吸煙者高遵循 vs. 低遵循：風險降低14%
- 曾吸煙者高遵循 vs. 低遵循：風險降低9%
地中海飲食4大好處
至於為甚麼地中海飲食能抗癌，主要是與4大可能機制有關：
- 減少發炎：降低體內發炎反應，抑制癌細胞增長。
- 調控血糖：減少胰島素作用，阻止癌細胞增殖。
- 豐富纖維：幫助清除腸道致癌物，減少腸癌風險。
- 綜合效應：整體飲食習慣的保護力超越單一食物。
綠色地中海更有效？
李醫生表示，綠色地中海飲食(Green Mediterranean Diet)比傳統地中海飲食更健康，而其關鍵因素是：
- 減少紅肉攝取；
- 增加綠葉蔬菜、綠茶、核桃與藻類補充品。
另外，研究顯示，綠色地中海飲食在減少內臟脂肪、降低膽固醇和改善血糖控制方面更具有效性。此飲食對發炎性腸道疾病的好處，而地中海飲食對發炎性腸道疾病(IBD)亦有多重益處：
- 富含抗氧化物與膳食纖維，降低腸道發炎程度，改善腸道菌群平衡。
- 健康脂肪(如橄欖油、魚油)提升營養吸收，降低氧化壓力，可能緩解焦慮與抑鬱症狀，以全面提升IBD患者的健康狀況與生活品質。
2類人要小心
不過，若有過敏體質或其他相關併發症，則建議與營養師或醫師討論個人化調整方案特別是以下2點：
- 避免乳製品：乳糖可能加重腸胃不適或引發急性發作。
- 克隆氏症與腸道狹窄者：應避免過量攝取堅果和豆類以防腸道阻塞。
李醫生表示，雖然常說「病從口入」，但其實亦可以作為預防疾病的有效手段。透過調整飲食習慣，不只填肚，而是為未來的健康進行投資。