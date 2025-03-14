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健康
2025-03-14 15:30:00

1個時間後喝咖啡恐失眠疲倦加劇 醫生教喝3類提神飲品

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1個時間後喝咖啡恐失眠疲倦加劇 醫生教喝3類提神飲品

1個時間後喝咖啡恐失眠疲倦加劇 醫生教喝3類提神飲品

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咖啡只可以在早上喝？有醫生指出，雖然咖啡是種受歡迎的提神飲品，不過，若在1個時間後攝取可能會對睡眠品質造成影響。醫生拆解原因並指出有3大替代飲品的選擇，有助提神並改善睡眠品質。

1個時間後喝咖啡恐失眠疲倦加劇

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，如果你經常失眠，午後攝取咖啡可能是影響你睡眠品質的一個因素。他分析咖啡因對睡眠的關鍵影響如下：

 1. 半衰期

  • 咖啡因的半衰期約為5至6小時。如果你在下午3點喝咖啡，到了晚上9點，體內仍可能殘留一半的咖啡因，這會影響入睡。

2. 褪黑激素分泌

  • 咖啡因會抑制褪黑激素的分泌，這是一種幫助調節睡眠的荷爾蒙。抑制褪黑激素會推遲入睡時間，導致睡眠質素下降。

3. 交感神經刺激

  • 咖啡因刺激交感神經，增加腎上腺素分泌，讓身體保持警覺。或會使人入睡困難或淺眠，即使能夠入睡，深層睡眠(Slow-wave sleep)也會受到干擾，繼而降低睡眠的恢復效果，隔天容易感到疲憊。
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黃金喝咖啡時間

劉博仁醫生建議，咖啡的最佳飲用時間是早上9時至11時，這段時間喝咖啡能有效提神。當已經過了2時便應避免，特別是對於睡眠質素較差的人，建議最晚在中午12點前喝完咖啡，以免影響晚上的睡眠。

3類提神飲品代替咖啡

劉醫生指，如果你在下午需要提神，可以考慮以下飲品代替，不僅能補充水分，還有助於放鬆神經，提高夜間睡眠品質。

  • 低咖啡因茶
  • 花草茶：如洋甘菊或薄荷
  • 溫水或溫牛奶

如果想改善失眠問題，從減少下午的咖啡因開始，讓身體進入自然的睡眠節奏。
 

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