1歲寶寶可以跟著大人一起吃飯？營養師提副食品建議

隨著嬰兒漸長，大約7至8個月在牙牙學語時，對大人吃的食物開始感興趣，看到就想要分一口吃，如果不給就「阿、阿」抗議或委屈哭泣，也有寶寶在1歲左右開始出現偏食行為，使得家長在照顧上面格外辛苦。有些家長就直接讓孩子跟著大人進食，不過營養師提醒，寶寶跟家長一起吃飯，應注意均衡飲食及原型食物，精緻加工食品營養價值低，且容易養成寶寶偏食習慣，並可能情緒起伏大、蛀牙或生育發展受限等不良影響。

寶寶 1 歲飲食型態轉換 調味應清淡、食材多樣化 衛生福利部南投醫院營養師黃淑敏指出，寶寶從4至6個月開始添加副食品，採漸進式給予，隨著年齡增長，營養素也要跟著調整，來因應器官、牙齒及骨骼發育。寶寶在1歲左右會面臨「母奶/配方奶」到「固體副食品」的飲食型態轉換階段，這時寶寶的咀嚼能力及消化能力增強，家長可以開始給予大人吃的食物，但建議應調味清淡，食材多樣化，攝取充足的營養。

家長應做好榜樣 制訂好家庭規則 很多家長都知道薯片、餅乾、炸雞塊、布甸、汽水可樂等加工食品所含的鈉、鉀、磷等礦物質遠超出幼兒的建議攝取量，會造成肝腎負擔，對身體造成危害。因此會限制孩童食用，不過自己卻頻繁的吃雞排、喝珍奶或是習慣在小孩面前批評食物或做出對食物厭惡的表情，黃淑敏表示，這些態度都會潛移默化深入幼兒的心理。所以，與其限制孩童吃零食，不如共同制訂好家庭規則，並了解該如何給幼兒吃哪些零食。