練臀 呢2個動作 集中發力 增強運動機能減少腰背痛

練臀並非女性專利，因為有強壯的臀部，除了有助維持良好姿勢、避免腰背痛，甚至可以提升運動機能，跑得更快、跳得更高。以下兩個練臀方法，可以更為集中於臀部肌肉，也可避免訓練到腳軟，而臀部還很未力竭。

髖關節伸展

臀部肌肉最大功能是做髖關節伸展，即是髖關節由屈曲變伸直，例子有由座椅站起來之類。於是訓練動作就會直覺地想到深蹲和硬拉，它們的確可訓練臀部，但是它們屬於多關節動作，同時訓練多組肌肉，所以很多時候股四頭肌、膕繩肌，甚至前臂已經力竭，臀大肌還可以做多兩組，訓練不充分下自然成效打折扣；如果本身經常久坐引致臀部力量較弱，甚至已出現代償，又或訓練姿勢欠佳，其他肌肉又會取代臀部發力，令練臀事倍功半。