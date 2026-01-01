美國最新飲食指南「倒金字塔」！推多吃「原型食物」少食加工食品

「更好的健康始於餐盤，而不是藥櫃！」美國政府近期公布《2025-2030年美國飲食指南》(Dietary Guidelines for Americans)，強調應將「真正的食物」，也就是營養豐富的天然原型食物重新置於每日飲食的核心，其中飲食建議比例打破過去正三角形圖示、以醒目的「倒金字塔」呈現，包含紅肉、乳製品、豆類等蛋白質，以及水果和蔬菜都被置於上方、建議多攝取，全穀物則在金字塔下方。指南同時明確指出高度加工食品的危害，建議應避免食用精製碳水化合物、添加糖、高鈉、不健康脂肪和化學添加劑等成分。

美政府：慢性病多與飲食有關 蛋白質、蔬果、全穀類建議多吃 指南顯示，據統計，美國醫療保健支出有九成用於慢性病治療，其中多數與生活形態和飲食習慣有關。美國衛生與公共服務部(HHS)部長小甘迺迪表示，最新飲食指南建議應以蛋白質、奶製品、蔬菜、水果、健康脂肪和全穀類為主，並減少高度加工食品，包括白麵包、即食食品、零食餅乾等，避免飲用含糖飲料，如汽水、果汁飲品、能量飲等，強調回歸飲食基本原則、期望「讓美國再次健康」。

蛋白質、乳製品與健康脂肪 每餐都應以高品質、營養豐富的蛋白質為優先，動物性或植物性蛋白質皆可，並搭配原型食物中的健康脂肪，例如蛋、海鮮、肉類、全脂乳製品、堅果、種子、橄欖和牛油果。每天每公斤體重建議攝取量約1.2至1.6克。 蔬菜與水果 蔬菜和水果是營養的重要來源，應食用多樣化、色彩豐富且營養密度高的蔬果，優先選擇新鮮、加工最少的品項。蔬菜建議每天攝取3份，水果則為每天2份。 全穀類 應優先選擇富含纖維的全穀類，同時大幅減少高度加工的精製碳水化合物，避免取代真正所需的營養。建議每天攝取2至4份。

指南也建議，補充水分應選擇水或無糖飲料，酒精則應適量攝取；飲食量應依照年齡、性別、體形與活動量調整。指南也分別針對嬰幼兒、青少年、孕婦和哺乳期女性、長者、慢性病患者，以及純素食者提供建議，作為人生各階段的營養攝取策略參考。

美國飲食指南香港人可參考？營養師來解析！ 李芷薇營養師分析指出，新版指南雖然將蛋白質類與奶製品置於金字塔上方，但還是提醒「不要看到肉就吃一堆肉」，重點是要選擇健康蛋白質來源，如雞蛋、禽肉、魚類、蝦子、肉類，盡量避免香腸、火腿、煙肉等加工肉品，以降低鈉與飽和脂肪酸的攝取，也要記得減少油炸烹調。

此外，李芷薇營養師表示，新版指南顯示植物性與動物性蛋白質同樣重要，建議也要多攝取豆類、豌豆、扁豆、堅果種子及大豆製品等；官方指南附圖可見，蔬果、全穀類及堅果種子的佔比都高於動物性食材，植物性食物的重要性獲重視。 新版舊版比一比 首度納入發酵食品、紅肉列選項掀熱議 李芷薇營養師說明，與前一版(2020-2025版)相比，新版指南除了呼籲多吃「真食物」、「每餐」都要有蛋白質，也特別強調腸道健康，鼓勵大家多攝取發酵食品，如味噌、德國酸菜、韓式泡菜、發酵奶製品，以及高纖維食物。對於奶製品選擇，除不建議額外加糖外，也不再強調低脂或脫脂，而是將全脂乳品也涵蓋在內。

指南將紅肉列為蛋白質選項之一，圖示上還出現大片牛扒，也引發熱議。李芷薇營養師表示，考量美國人的飲食習慣與肉品生產，與高度加工食品相比，紅肉已屬於相對較佳的蛋白質來源，但提醒攝取的頻率與份量仍應控制。

100% 果汁也是亮點 新版添加糖攝取建議大不同 此外，100%果汁的限制攝取也是新亮點，過去指南未完全禁止一般人飲用，只建議以原型水果為主，李芷薇營養師推測，同樣可能與美國人長期習慣以果汁為重要維他命C來源有關。而新版則強調應限制100%果汁攝取量，或至少以水稀釋，避免攝入過量糖分。