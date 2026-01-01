大腸鏡檢查 7貼士減痛苦

進入2026年已近半個月，有為自己的身體健康好好計劃一下嗎？大腸鏡檢查絕對值得考慮。不少人認為大腸鏡檢查的過程，尤其檢查前的準備相當痛苦，香港專科外科專科醫生劉卓靈提供一些貼士，助大家輕鬆度過。 劉卓靈表示，大腸鏡檢查不僅用於大腸癌篩查，還可以用於診斷和治療其他大腸疾病，如結腸炎、克隆氏症、憩室病等。「通過大腸鏡，醫生可以直接觀察大腸內部的狀況，進行活組織檢查以確診疾病。此外，大腸鏡還可以用於去除息肉，如不及早處理，或發展成癌症。」50歲及以上人士、有家族史或個人病史的大腸癌或息肉患者、慢性大腸炎及克隆氏症等患者應定期檢查。

做好準備減痛苦 在大腸鏡檢查前，患者需要做一些準備。劉卓靈指出，「患者須在檢查前3天開始低纖維飲食，減少大腸內的殘渣。到檢查前一晚，則需要服用瀉藥以清空大腸。檢查當天，患者要禁水禁食，直到檢查完成。」另外，患者應該告知醫生自己正在服用的所有藥物，因為某些藥物(如薄血丸、糖尿病藥)可能需要在檢查前暫停服用。 為確保大腸能夠排得更乾淨及減低辛苦感覺，劉卓靈提供以下貼士： ．檢查前幾天嚴格遵守低纖維飲食，避免任何可能殘留在大腸中的食物。

．瀉藥可用溫水沖開，之後如常飲用各種沒有殘渣的飲品。 ．多走動，促進腸道的蠕動，幫助排便。 ．分多次飲用瀉藥，可減少胃部不適。 ．排便時使用濕巾或嬰兒油，減少對肛門的刺激。 ．保持放鬆的心態，避免緊張，減少疼痛感。 ．如感不適，可諮詢醫生是否適合使用局部麻醉劑或止痛藥。 同時去除息肉 相對準備過程，大腸鏡檢查的辛苦程度輕得多。患者通常採取左側臥位躺在檢查床上，麻醉科醫生會幫患者注射麻醉藥，令患者進入睡眠狀態。然後醫生將細長、柔軟的大腸鏡儀器，通過肛門插入大腸內，緩慢推進，並透過大腸鏡前端的攝像頭，實時觀察大腸內部。如發現異常，醫生可以即時去除息肉，或取出活組織作檢查。整個過程通常需要30分鐘到1小時。

避免產氣食物 檢查後患者或感到肚脹，這屬正常現象。劉卓靈建議，輕輕按摩腹部可促進氣體排出；一些低強度活動如散步等，也有助腸道蠕動。「另外，應避免進食產氣的食物，如豆類、碳酸飲料等。」餓了一天，患者應如何恢復飲食？「檢查後的第一個小時，患者可試飲清水或其他透明液體。之後可以逐漸由清淡的流質食物，如湯、果汁開始，進而進食軟質或固體食物。但應避免油膩、辛辣或難消化的食物。」 患者在檢查後的幾天內，若有輕微的腹痛和出血均屬正常，但出血量大或持續時間長，又或持續、嚴重肚脹，便應立即就醫。「檢查後應避免劇烈體力活動，以免影響大腸恢復。另外，如在檢查中有抽取活組織檢查或去除息肉，患者須等待檢查結果，並根據結果作後續治療。」