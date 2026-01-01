醫學新發現 免疫細胞有兩面 或造就大腸癌新治療

過去研究發現，腫瘤內若存在大量調節T細胞(Tregs)，通常被視為預後不佳的指標，原因是這些細胞會抑制免疫系統攻擊癌細胞，但大腸癌則相反，這種細胞愈多患者的存活率反而愈高，最新研究就揭示，這種細胞原來有兩個功能，小心利用或能成為治療大腸癌的新希望。

調節T細胞具兩種亞型 該項刊載在《Immunity》的研究，利用精密的實驗小鼠模型分析，發現大腸癌內的調節T細胞有兩個截然不同的亞型。第一種亞型會分泌一種名為介白素-10的分子，能抑制另一種會促進腫瘤生長的發炎細胞，進而限制腫瘤增大。

第二種亞型則不會分泌白介素-10，其主要功能是抑制負責殺死癌細胞的CD8+ T細胞，而實驗亦證實，只要移除這些有害細胞，腫瘤便會顯著縮小。進一步分析更發現，第二種亞型的調T細胞表面有高濃度的CCR8蛋白，意味若能開發針對這種蛋白的藥物，便能精準清除有害細胞而又能保留能抑制發炎的有益細胞。

新型免疫治療或成曙光 研究人員指出，過去的觀念認為調節T細胞只會促進腫瘤生長，但對大腸癌而言，兩種亞型細胞扮演完全不同的角色。這發現對微衛星穩定型大腸癌尤為重要，因為這類患者通常對現有的免疫檢查點抑制劑反應不佳，現時正在臨床試驗階段的CCR8相關免疫治療可能成為他們的治療曙光。