保溫杯裝熱飲最怕「溫度下降」 醫生：夏1小時、冬2小時內飲完

天氣最近忽冷忽熱，保溫杯成為不少人出門的必備品，冷到發抖時喝一口熱飲，溫身也暖心。林口長庚醫院臨床毒物中心顏宗海主任表示，不銹鋼保溫杯常見材質為304、316，用來裝熱開水、茶、咖啡多半沒問題，但若內容物為牛奶、latte等易變質的乳製品，建議於1至2小時內喝完，避免溫度落入攝氏7至60度的「危險溫度帶」，增加細菌孳生風險，進而引發食物中毒。

保溫杯常見材質 304 、 316 不銹鋼 顏宗海主任受訪表示，市面上常見保溫杯多為304或316不銹鋼，其中304約含18%鉻、8%鎳，316則因鎳含量提高至約10%，價格相對較高，因此常見於進口或高價品牌，但不論304或316，皆屬食品級不銹鋼材質，只要來源可靠，作為日常裝熱水或飲品使用時，毋須過度擔心。

至於不少保溫杯的瓶蓋為塑膠製品，他表示多數品牌使用回收標示5號的PP(聚丙烯)材質，耐熱溫度約可達130度，用來盛裝熱水或熱飲都屬安全範圍，大眾不必因瓶蓋是塑膠而過度恐慌。

小心飲品溫度下降 夏、冬季最佳飲用時間？ 顏宗海主任也提醒，不銹鋼沒有外界想像中脆弱，日常盛裝多數飲品不致輕易溶出重金屬，反而是大眾常用保溫杯裝牛奶、奶茶、咖啡等飲品時更要留意，因保溫杯內的溫度會隨時間降低，在反覆開蓋、緩慢啜飲的過程中，也可能加速飲品變質。

顏宗海主任指出，醫學上介於攝氏7至60度的「危險溫度帶」，是許多致病原繁殖的溫度範圍，當飲品長時間停留在危險溫度內，將增加金黃色葡萄球菌、大腸桿菌等細菌孳生風險，一旦進入人體，可能引發腹瀉、噁心、嘔吐等食物中毒症狀，因此不建議一杯飲品從早喝到晚。他建議夏天約1小時、冬天約2小時內喝完，以降低風險。

每天清洗 刮傷、生銹應汰換 至於不銹鋼保溫杯清洗方式，顏宗海主任提到，即使只裝白開水也建議每天清洗，若有污垢或異味，除了可用小蘇打粉浸泡後清洗去除，也應避免使用鋼刷或過於粗糙的百潔布，以免刮傷內壁、增加刮痕，以家用洗碗精搭配柔軟刷具清潔即可，且毋須特別選用標榜強效或腐蝕性高的清潔劑。