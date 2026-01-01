港大醫學院率先引入經皮球囊壓迫術 治療頑固性面部疼痛

三叉神經痛屬慢性口面部疼痛，或致患者心理困擾與功能障礙，影響生活質素。港大醫學院與瑪麗醫院疼痛管理團隊引入「經皮球囊壓迫術」(Percutaneous Balloon Compression，PBC)，自2024年至今已為40名患者提供持久強效的疼痛緩解。

屬微創介入技術 「經皮球囊壓迫術」屬微創介入技術，用於緩解與三叉神經相關的疼痛。醫生會經面頰穿刺將微型球囊導管置入顱底的三叉神經節，用顯影劑擴張球囊，壓迫痛覺神經纖維。術中通過透視影像確認球囊呈梨形外觀以確保位置準確，從而精準阻斷痛覺傳導。

十年無痛率達七成 國際數據與本地案例均證實，經皮球囊壓迫術初始鎮痛成功率與射頻消融術相若，兩者均超過80%，然而前者療效持久性方面更具優勢：一年隨訪結果顯示，其復發率顯著低於射頻消融術，且十年無痛率維持在70%以上。 雖然術後可能出現暫時性面部麻木或咀嚼肌無力，但患者普遍耐受良好。與射頻消融術相比，經皮球囊壓迫術在眼支(V1)疼痛治療中更具安全優勢。

實現個人化治療 經皮球囊壓迫術及射頻消融術之間的選擇，須綜合考慮三叉神經受累分支數量、患者健康狀況及臨床評估。如疼痛涉及眼支(V1)、多分支神經受累，或不宜清醒狀態下進行感覺測試的患者，選用經皮球囊壓迫術或更合適。港大醫學院臨床醫學學院麻醉學系臨床副教授黃守正醫生指出，「最佳的治療在於為不同的患者選擇最合適的治療方案，如今我們能實現真正的個人化治療。」