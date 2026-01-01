燉洋葱水 鹽燉橙 偏方可止咳？

最近天氣日夜溫差大，感冒咳嗽的病人明顯增多。近期網絡上流傳不少自製止咳偏方，如「燉洋葱水」與「鹽燉橙」，更被不少人視為天然又簡單的療法。然而，這些方法是否真的有效？從中醫角度看，止咳並非一概而論，關鍵在於了解自身體質與病因，再對症下藥。屈臣氏註冊中醫師杜嘉欣表示，如果止咳方法與體質不符，有可能會加重病情。

洋葱性味辛溫，具有發散解表、溫肺宣肺的作用。杜嘉欣指，「燉洋葱水適合用於外感風寒初起的情況，例如怕冷、流鼻水、喉嚨痕、輕微咳嗽等症狀。」其所含的抗氧化成分如花青素和槲皮素，亦有助於抗炎與提升免疫力。

但如果病情屬於風熱感冒(如喉嚨痛、發燒、痰黃黏稠)，則不宜使用燉洋葱水，因其辛溫性質可能助火生熱，加重病情。此外，若有皮膚痕癢或平時體質偏熱者，也應避免服用。

鹽燉橙 合陰虛肺燥型咳嗽

杜嘉欣指出，橙性涼，味甘酸，「入肺胃經，具有生津潤肺、化痰理氣的作用。」加鹽燉煮後可減低橙對咽喉的刺激，適合陰虛肺燥型咳嗽，例如乾咳、痰少、喉乾、聲音嘶啞等症狀。「此類咳嗽常見於長期操勞、睡眠不足或秋冬乾燥季節。」

若患者屬寒性咳嗽(如白痰、喉嚨痕、流清涕)，食用鹽燉橙可能導致寒氣滯留，加重咳嗽症狀。「此外，若有外感表證(如發冷、發熱、頭身痠痛)或脾胃虛弱、消化不良者，也不宜食用，以免引起腸胃不適或病情惡化。」