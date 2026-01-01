協助醫護新手抗逆 培育全人健康

走進醫院，不少人以為醫護人員都「百毒不侵」，然而，剛踏入職場的年輕醫護人員正面臨人生考驗。他們既要熟練掌握臨床知識與技巧，亦須面對病人的情緒與生命議題，加上疫情帶來的各項新挑戰，更令工作壓力倍增。因此他們需要適切的支援以保持身心健康，並在職業生涯中穩步前行，其中尤以「抗逆力」為醫護新手必備的關鍵能力。

所謂抗逆，並非僅憑個人意志的硬撐，而是懂得覺察情緒，並接納自身限制，主動尋求合適支援，調整步伐，重新出發。研究顯示，適度運動、充足睡眠、良好的人際關係及富有意義的工作，皆能提升大腦的壓力調節能力，減輕長期壓力對身心造成的傷害。