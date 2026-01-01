協助醫護新手抗逆 培育全人健康

走進醫院，不少人以為醫護人員都「百毒不侵」，然而，剛踏入職場的年輕醫護人員正面臨人生考驗。他們既要熟練掌握臨床知識與技巧，亦須面對病人的情緒與生命議題，加上疫情帶來的各項新挑戰，更令工作壓力倍增。因此他們需要適切的支援以保持身心健康，並在職業生涯中穩步前行，其中尤以「抗逆力」為醫護新手必備的關鍵能力。
所謂抗逆，並非僅憑個人意志的硬撐，而是懂得覺察情緒，並接納自身限制，主動尋求合適支援，調整步伐，重新出發。研究顯示，適度運動、充足睡眠、良好的人際關係及富有意義的工作，皆能提升大腦的壓力調節能力，減輕長期壓力對身心造成的傷害。
正因如此，雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會轄下那打素全人健康持續進修學院（NICHE）秉持「全人健康、全人關顧」理念，從身、心、社、靈層面照顧醫護同事的需要。NICHE的課程融入科研實證，透過引導參加者反思個人價值與使命，幫助他們從「為何而做」重新尋回入職的初心。在全人關顧工作坊，參加者透過自我關懷活動，例如漸進式肌肉鬆弛運動、靜觀、藝術表達等，學習在照顧別人的同時，也懂得善待自己。學院亦透過科研項目設計壓力管理課程，支援醫護人員的身心靈需要，從而關注工作及生活壓力，並體驗各種減壓及提升抗逆力的策略。
在協助醫護新手抗逆方面，NICHE持續投放資源推廣全人健康，讓年輕的醫護人員擁有分享壓力的空間、尋求幫助的渠道及同路人的支持。這樣的安排使他們在逆境中保持初心，在忙碌中記得照顧自己，並以更穩定的身心守護病人及家屬。NICHE將繼續堅守使命，培養新一代兼具抗逆力與全人關顧能力的醫護人才，以提高醫療服務的質量。