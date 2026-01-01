熱門搜尋:
渣打馬拉松2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
健康
出版：2026-Jan-19 18:30
更新：2026-Jan-19 18:30

英研究：節日壓力放大「父母倦怠」 對孩子強顏歡笑恐影響親子互動

分享：
專家提醒，父母倦怠常常發生在那些對自己要求過高的人身上，建議先降低過高的自我期望，讓節日回歸「彼此陪伴」的本質。

專家提醒，父母倦怠常常發生在那些對自己要求過高的人身上，建議先降低過高的自我期望，讓節日回歸「彼此陪伴」的本質。

adblk4

「父母倦怠」是近年才逐漸受到關注的概念，指的是與育兒相關的長期疲憊、情感疏離與成就感喪失。英國《衛報》報道，最新研究指出，在重要節日期間，父母更容易累積壓力、出現倦怠，還傾向在孩子面前壓抑真正的情緒、強顏歡笑。學者示警，對孩子隱忍情緒，不只父母的壓力沒有緩解的機會，也可能影響孩子的情緒學習。

遇節日忙到癲！研究揭家長愈累愈壓抑情緒 孩子失學習機會

過去有關父母倦怠的研究多數是一次性的問卷調查，未能呈現壓力在一段特定時間的狀態。為補足缺口，盧森堡大學行為與認知科學系Ziwen Teuber研究員與其團隊招募293名英國家長，在耶誕節前後35天，每天發送3次簡短問卷到受試者的手機，即時記錄他們在節假日期間的壓力和情緒狀況。

adblk5

研究發現，隨著倦怠程度升高，家長愈傾向隱藏或壓抑真實情緒，例如在感到疲憊、焦慮或不知所措時，仍刻意在孩子面前假裝快樂。家長們這樣做常常是出於「要保護孩子」，不希望自己的負面情緒打擾家庭氣氛，但Teuber研究員指出，這種做法長期下來，反而可能影響親子互動。

壓抑情緒讓父母累積更多心理壓力，也讓孩子錯失學習辨識與理解負面情緒的機會，不利於建立對情緒的健康認知。研究團隊進一步分析發現，父母倦怠沒有顯著的性別差異，不過母親普遍承擔較多認知方面的負擔，包括規劃、安排與反覆思考節日相關事務。

adblk6

情緒病｜抑鬱症症狀、焦慮症症狀？疫情誘發情緒病？解構情緒病成因、高危一族 抑鬱症症狀｜覺得自己沒用：患者自我價值下降，認為自己一事無成，做的東西沒人欣賞、沒有用處 抑鬱症症狀｜難以集中精神：受情緒影響，難以集中精神做一件事 抑鬱症症狀｜睡眠改變：抑鬱症患者往往會失眠，日間感到極度疲倦。也有患者會嗜睡、睡很久或不願起床 抑鬱症症狀｜對事物失去興趣：即使本身的興趣和嗜好，都變得不想去做、去玩 抑鬱症症狀｜情緒低落：容易感到悶悶不樂，無法感到開心，伴隨一些負面想法 抑鬱症症狀｜容易激動：情緒容易激動，旁人或感到反應過敏 抑鬱症症狀｜食慾改變：多數患者會變得食慾不振，長期下去會體重減輕。亦有小部分患者會食慾暴增 抑鬱症症狀｜自殺傾向：因認為自己沒有價值而出現輕生念頭，這是危險的徵狀，必須求醫

如何才能好好過節？專家建議：降低要求、找人分擔

面對節日帶來的壓力，專家也為家長們提供以下建議：

  1. 少做一點：家長不必追求「把節日過得很完美」，而是可以著重在真正有意義、符合家庭價值觀的活動，不必看別人做甚麼、自己家也得做甚麼。

  2. 正視壓力：冷靜、坦誠地表達自己的感受，例如告訴孩子你已經感到很疲倦或壓力太大，也能向孩子示範負面情緒是正常、可以控制的，同時也能減輕父母自身的壓力。

  3. 安排休息時間：盡量在忙碌的一天中擠出時間休息，像是散散步、躺下來放空幾分鐘，都有助於避免壓力不斷堆積。

  4. 與伴侶分擔情緒：與伴侶一起規劃、處理該做的事，或是情感上的支持，都能有效減輕心理負擔。

  5. 降低自我要求：專家提醒，父母倦怠常常發生在那些對自己要求過高的人身上，壓力不斷堆疊會讓標準愈來愈不切實際。降低過高的自我期望，讓節日回歸「彼此陪伴」的本質，也有機會讓家庭關係獲得喘息空間。

adblk7

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務