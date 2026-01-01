熱門搜尋:
健康
出版：2026-Jan-22 11:30
更新：2026-Jan-22 11:30

愈減愈肥？可能身體發緊炎 5大抗炎食物幫到手

你可能已經吃得不多，將熱量攝取壓至最低，但體重卻依然居高不下。關鍵可能不在於意志力不足，而在於身體持續處於慢性發炎的狀態並影響到代謝功能，於是減極也難瘦。這時就可以多吃5種抗炎食物，幫助身體「消」炎。

愈肥愈發炎

為何慢性發炎會影響減肥效果？原因是慢性炎症可直接干擾與減重相關的荷爾蒙，例如胰島素的作用會下降，血糖不容易被細胞利用，反而更容易轉成脂肪囤積，但同時肥胖本身也是一種慢性發炎狀態，身體於是陷入愈肥愈發炎、愈發炎愈難瘦的惡性循環。

瘦素訊號變得遲鈍

發炎也會讓負責告訴大腦得到飽感的瘦素訊號變得遲鈍，即使攝取足夠熱量，卻仍然容易感到飢餓；而且發炎會影響甲狀腺、腎上腺等與代謝率相關的內分泌系統，脂肪燃燒效率大打折扣。

消炎5種食物

炎症的出現，與高糖飲料、精緻澱粉和高油加工食品破壞腸道屏障，令發炎物質進入血液有關，不但帶來易肥難瘦的關卡，更會增加糖尿病、心血管疾病等慢性病的風險，並可使人出現疲倦、腦霧、情緒不穩及代謝失衡等等表現。

想幫身體「消炎」，大家在日常飲食可多攝取一些抗發炎食材，例如：

  • 蘆筍：含有寡果糖，有助調整腸道細菌生態、降低腸道發炎反應；

  • 綠茶：含有豐富的兒茶素，幫助降低壞膽固醇，減輕體內發炎負擔；

  • 牛油果：含有鉀、鎂及纖維，提供對心血管友善的好油脂；

  • 莓果：花青素可針對脂肪細胞降低發炎反應；

  • 番薯葉：鎂含量高，血液中鎂不足時，發炎指數容易上升。

