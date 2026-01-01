常吃拉麵恐致肌膚加速老化？營養師教吃10種食物改善膚況

食物也是「護膚品」？有營養師指出，每天進食的食物都可能會影響我們的肌膚狀況。有些食物如拉麵等，長期攝入會令會令身體慢性發炎，導致肌膚暗沉和乾燥，令到皮膚顯老。營養師推介10種食物，有助延緩肌膚老化或改善膚況。

吃錯食物肌膚會加速老化？ 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，許多人會發現即使用再多的護膚品保養皮膚，皮膚的狀況卻依然暗沉、乾燥又顯老。外在保養雖重要，但日常飲食對肌膚的影響更為深遠。選對食物可以延緩肌膚老化，而錯誤的飲食習慣則可能加速皮膚的衰老與發炎，特別是敏感膚質的人。

10種食物加速皮膚衰老 高敏敏指出，長期食用高油、高糖、高鈉，且經過大量加工的食物可能導致慢性發炎，影響肌膚修復能力。例子如下： 拉麵：高油高鈉，促進慢性發炎，加速老化。 酒精：增加水分流失和氧化壓力，促使細紋出現。 火腿：加工成分多，增加氧化壓力，傷害肌膚彈性。 蛋糕：高糖引發糖化反應，損壞膠原蛋白結構。 薄餅：油脂和精製澱粉使肌膚負擔過重。 白麵包：升糖速度快，促進糖化，增加肌膚鬆弛感。 糖果：過量糖分加速膠原和彈性流失。 朱古力：高糖高脂增加氧化壓力。 乳製品：過量攝取可能影響發炎反應，加重老化。 可樂：高糖低營養，不利肌膚代謝與修復。

10種食物改善膚況 若食物富含抗氧化劑和抗發炎成分，就有助於皮膚的修復與保護。例子包括： 牛油果：富含好油脂，幫助鎖水，穩定皮膚屏障功能。 三文魚：富含Omega-3脂肪酸，降低皮膚發炎。 藍莓：強效抗氧化，減少自由基對肌膚傷害。 椰菜：支持肝臟解毒，幫助代謝老廢物質。 綠茶：茶多酚具抗氧化及抗發炎效果，對敏感膚質友好。 椰菜花：富含維他命C，支持膠原生成與修復。 蘋果：果膠幫助穩定腸道，間接促進肌膚狀況。 檸檬：補充維他命C，支持皮膚修復能力。 杏仁：含維他命E，有助於延緩肌膚老化。 番茄：富含茄紅素，抗氧化，保護肌膚免受環境傷害。

營養師高敏敏提醒，肌膚老化不是一日造成的，而是日積月累的結果。因此，與其一味更換護膚品，不如先檢視每天的食物。