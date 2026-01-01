60歲男實行低脂飲食慘變腦霧 醫生教4招飲食抗老防失智

油脂不一定是邪惡的？有醫生分享一宗案例指出，一名60歲男子多年嚴格實施低脂飲食，但不但沒有改善健康，更出現「腦霧」的情況，仿如腦退化。醫生指出，其實食物中的油脂也是必須的，正確地攝取適當份量才是關鍵，建議用4種方法攝取好的油脂，有助抗老防失智。
60歲男實行低脂飲食慘變腦霧
營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，該名男子以為透過控制油脂攝取能夠避免三高，但卻出現症狀如記憶力衰退、專注力不足、昏沉不已等，甚至開始懷疑自己是否失智。經檢查後發現，男子的體內的必需脂肪酸嚴重不足，導致他的腦部無法獲得足夠的滋潤。
所以，劉醫生調整男子的飲食策略，將富含單元不飽和脂肪酸的特級初榨橄欖油、魚油(Omega-3)和卵磷脂等好的油脂導入其飲食之中。結果3個月後男子覆診時表示，已經沒有「腦霧」問題，反應也變快，而精神也變好。
為甚麼大腦需要良好的油脂？
劉醫生解釋指，由於大腦的60%是由脂肪組成，它需要高品質的油脂來維持運作。一項由哈佛大學進行長達 15 年的最新研究指出，油的品質對大腦健康至關重要，並高度符合 MIND 飲食(麥得飲食) 的核心精神：
好油替換的重要性：將飲食中一部分飽和脂肪(如紅肉)替換為單元不飽和脂肪酸(MUFA)可以顯著減緩大腦的認知功能衰退，使大腦平均年輕2至3歲。
Omega-3的保護能力：血液中高濃度的DHA/EPA有助於減緩海馬迴的萎縮，增強大腦結構。
低脂飲食的不足：單純減少油脂的攝取，而用精緻碳水化合物來填補熱量，會加速大腦發炎。
2種油屬抗老神器
劉醫生指出，在功能醫學角度，有2種關鍵油脂是大腦的抗老神器：
1. 單元不飽和脂肪酸(MUFA)
來源：主要來自橄欖油與牛油果。
功能：
降低壞膽固醇(LDL)的氧化，保護腦血管的彈性。
確保氧氣有效地輸送到腦細胞。
特級初榨橄欖油中的多酚具備強大的抗氧化能力，可以清除腦內的代謝廢物，降低氧化壓力，進一步保護大腦健康。
2. Omega-3 脂肪酸(DHA/EPA)
來源：主要來自深海魚
功能：
DHA是大腦神經元細胞膜的重要成分，維持細胞膜的柔軟性和流動性，促進訊息傳遞的效率。
充足的Omega-3攝取能防止細胞膜變硬，避免神經傳導能力的阻塞，並防止慢性神經發炎的發生。
4招飲食抗老防失智
劉醫生指出，根據目前的科學證據與MIND飲食原則，以下是「好油護腦」的4個步驟：
1. 油品替換：
將家庭中使用的大豆沙拉油、調和油，換成含單元不飽和脂肪酸初榨橄欖油或牛油果油。橄欖油可用作中小火炒菜。
避免購買標示為「低脂」的產品，因為這類產品往往添加了過多的糖分，會引致大腦發炎。
2. 攝入Omega-3：
每周至少吃2-3次富含油脂的中小型魚類，如鯖魚與三文魚。
若外食不易攝取，可考慮補充高品質的TG魚油。
3. 每天堅果：
每天一掌心的堅果，如核桃或杏仁，它們是植物性Omega-3的良好來源。
應選擇「低溫烘焙、無調味」的堅果。
4. 避免壞油：
限制紅肉、奶油及油炸食品的攝取，每周不超過1-2次。
避免反式脂肪(如酥油、奶精等)，它們會損害腦細胞。
劉醫生指，低脂並不一定等於健康，關鍵在於選擇對的脂肪。清淡飲食不應該以代價來交換健康。在追求長壽的同時，亦要重視腦部的健康。每一餐的選擇都是為大腦建設基礎。給予大腦合適的好油，它將以清晰的思緒回報你。