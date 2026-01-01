60歲男實行低脂飲食慘變腦霧 醫生教4招飲食抗老防失智

油脂不一定是邪惡的？有醫生分享一宗案例指出，一名60歲男子多年嚴格實施低脂飲食，但不但沒有改善健康，更出現「腦霧」的情況，仿如腦退化。醫生指出，其實食物中的油脂也是必須的，正確地攝取適當份量才是關鍵，建議用4種方法攝取好的油脂，有助抗老防失智。

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其 facebook專頁 上分享指，該名男子以為透過控制油脂攝取能夠避免三高，但卻出現症狀如記憶力衰退、專注力不足、昏沉不已等，甚至開始懷疑自己是否失智。經檢查後發現，男子的體內的必需脂肪酸嚴重不足，導致他的腦部無法獲得足夠的滋潤。

所以，劉醫生調整男子的飲食策略，將富含單元不飽和脂肪酸的特級初榨橄欖油、魚油(Omega-3)和卵磷脂等好的油脂導入其飲食之中。結果3個月後男子覆診時表示，已經沒有「腦霧」問題，反應也變快，而精神也變好。

為甚麼大腦需要良好的油脂？

劉醫生解釋指，由於大腦的60%是由脂肪組成，它需要高品質的油脂來維持運作。一項由哈佛大學進行長達 15 年的最新研究指出，油的品質對大腦健康至關重要，並高度符合 MIND 飲食(麥得飲食) 的核心精神：