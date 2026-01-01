按摩後肌肉仍繃緊？2類食物是元兇！醫生教食5種食物回復輕盈

肌肉的莫名「拉扯感」揮之不去？布有醫生指出，若發現自己在按摩後的肌肉依然繃緊，無法好好紓緩，很有可能是身體正在發炎。醫生指出，原因是經常吃2類食物所致，而且在有5種食物也可以回復輕盈狀態。
按摩後肌肉仍繃緊？
營養功能醫學專家劉博仁醫生在共Facebook專頁上分享指，按摩後仍然感到繃緊的情況，不單是肌肉的問題，而是隱藏在我們體內的筋膜(Fascia)正經歷發炎與黏連。劉醫生形容，筋膜類似於柑中果肉外面的白色膜。它是身體內一個從頭到腳的三維網狀結構，包裹不僅包括肌肉，還有血管、神經和內臟。筋膜不僅是包裝，更是支持我們身體結構的重要「第二骨骼」。
為甚麼筋膜會出現黏連？
劉醫生解釋，當筋膜健康時，它像吸飽水的海綿一樣，滑潤有彈性。而長期姿勢不良、水分攝取不足，或是慢性發炎狀態下，筋膜會變得乾燥、硬化，造成組織之間黏在一起。這會引發疼痛，並阻礙淋巴流動，形成惡性循環。
原因是常吃2類食物！
根據2025年的研究，攝取高脂肪、高熱量的飲食會使體內產生發炎因子，如IL-1β。這會刺激身體分泌基質金屬蛋白酶(MMP-1)，原本這種酵素是用來代謝舊組織，在發炎狀態下卻會破壞健康的膠原蛋白。劉醫生解釋，即代表若吃太多促發炎食物會令筋膜與肌腱結構溶解，變得脆弱，所以就算按摩後也沒有用。
3運動改善筋膜健康
劉醫生指，既然筋膜就像海綿，我護理方式應該是避免猛拉，專注於「擠壓換水」。以下是些有效的筋膜保養方式：
1. 全方位伸展：
像貓咪一樣進行全身伸展，這是最天然的筋膜重置方法。亦可採用不同方向的動作(瑜伽、普拉提)，打開不同角度的筋膜黏連。
2. 彈性振動：
透過輕微的彈跳或擺動，比如開合跳，來訓練筋膜的彈性，刺激膠原蛋白的生成。
3. 滾筒放鬆：
使用滾筒時不要過於用力，應緩慢施壓，透過適度的壓力促進血液循環與組織液的交換。重點是動作要慢，並配合深呼吸。
5大飲食改善筋膜健康
劉醫生指，除了運動，對於筋膜的修復，適當的營養也非常關鍵。
1. Omega-3 脂肪酸：
含有Omega-3的食物如：鯖魚、三文魚、亞麻仁油等，可以幫助減少發炎。
2. 維他命 C：
增加維他命C的攝取，如番石榴、奇異果，可以幫助合成膠原蛋白。
3. 高品質蛋白質與膠原胜肽：
這些是筋膜結構的基本組成部分，可以從魚類和蛋白質粉中獲取。
4. 有機硫化物(MSM)：
可從十字花科蔬菜(椰菜花、椰菜)、洋葱和大蒜中獲得，有助於維持筋膜的彈性。
5. 鎂與鉀(放鬆因子)：
增加這些礦物質攝取，如深綠色蔬菜、牛油果和香蕉，可以幫助神經和肌肉放鬆。
劉醫生指，當感到疼痛和緊繃時，往往反映了長期的壓力和姿勢問題。保養筋膜就是保養你的整體健康。從今天開始，減少攝取會讓筋膜硬化的糖，進行適度的伸展，搭配健康的飲食，讓你的身體獲得應有的輕盈與活力。