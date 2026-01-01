按摩後肌肉仍繃緊？2類食物是元兇！醫生教食5種食物回復輕盈

肌肉的莫名「拉扯感」揮之不去？布有醫生指出，若發現自己在按摩後的肌肉依然繃緊，無法好好紓緩，很有可能是身體正在發炎。醫生指出，原因是經常吃2類食物所致，而且在有5種食物也可以回復輕盈狀態。

營養功能醫學專家劉博仁醫生在共Facebook專頁上分享指，按摩後仍然感到繃緊的情況，不單是肌肉的問題，而是隱藏在我們體內的筋膜(Fascia)正經歷發炎與黏連。劉醫生形容，筋膜類似於柑中果肉外面的白色膜。它是身體內一個從頭到腳的三維網狀結構，包裹不僅包括肌肉，還有血管、神經和內臟。筋膜不僅是包裝，更是支持我們身體結構的重要「第二骨骼」。

為甚麼筋膜會出現黏連？

劉醫生解釋，當筋膜健康時，它像吸飽水的海綿一樣，滑潤有彈性。而長期姿勢不良、水分攝取不足，或是慢性發炎狀態下，筋膜會變得乾燥、硬化，造成組織之間黏在一起。這會引發疼痛，並阻礙淋巴流動，形成惡性循環。

原因是常吃2類食物！

根據2025年的研究，攝取高脂肪、高熱量的飲食會使體內產生發炎因子，如IL-1β。這會刺激身體分泌基質金屬蛋白酶(MMP-1)，原本這種酵素是用來代謝舊組織，在發炎狀態下卻會破壞健康的膠原蛋白。劉醫生解釋，即代表若吃太多促發炎食物會令筋膜與肌腱結構溶解，變得脆弱，所以就算按摩後也沒有用。