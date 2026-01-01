抖肩扭腰「撒嬌舞」爆紅！醫：低強度不易受傷 但4類人有風險

由南韓團體TWS的樂曲《OVERDRIVE》MV舞步衍伸而來的「撒嬌舞」，因動作簡單且易上手，引來海內外明星模仿。長庚醫院骨科醫生葉文凌指出，撒嬌舞的性質更接近「伸展運動」，能促進肩、髖等關節拉伸和核心肌群的活動，但長者、不常運動的人，或曾接受髖關節及脊椎手術的族群，應和醫生討論後再嘗試，過程中也要慎防動作幅度過大，以免受傷。

撒嬌舞爆紅 醫持正面看法：像伸展運動 近期風靡亞洲的「撒嬌舞」主要以抖肩、髖關節扭動，及前臂、大臂畫圈為主，做完一套動作僅用時10至15秒，葉文凌醫生受訪時說，該舞步主要活動到肩部肌群與臀部肌群，和典型的慢跑、騎單車等中強度有氧運動相比，更趨近於低強度的伸展運動，對一般人不易造成運動傷害，且適合長時間在辦公室工作的久坐族，若能利用休息時間跳個10分鐘，當作簡單的伸展操，比起完全不動來得要好，因此他對此持正面看法，但他也認為，僅靠跳撒嬌舞，可能無法達到身體所需的運動量。

不過葉文凌醫生提醒，撒嬌舞看似動作緩慢，仍需一定核心肌群力量協調上半身與下半身的動作，否則易出現「上半身甩動很大、下半身卻跟不上」的情形，因此長者或平常幾乎沒有運動的人，他建議從較小幅度的動作開始，由一至兩組逐步增加到2至3組，過程中有利於舒展筋骨和肌肉，但要避免扭動過大或太用力，若想再增加額外的運動量，可先超慢跑幾分鐘後再跳撒嬌舞，也是不錯的方式。 五十肩者勿隨便做 關鍵時間點曝 至於可能有人擔心，有肩部問題是否適合跳撒嬌舞，葉文凌醫生指出，撒嬌舞對肩膀活動度有一定要求，因此部分肩部活動度受限的族群，反而可能是可進行的活動的之一。以五十肩為例，他提到五十肩大致可分成三期，第一期是以疼痛為主的漸凍期，此階段做再多動作對病情幫助不大，甚至可能有害無益；第二期冰凍期、第三期解凍期則逐漸出現活動受限與肌肉僵硬，此時若在醫生指示下，以可承受的幅度開始做類似動作，反而有助於改善肩部活動度。

肩袖有傷要留意 撒嬌舞對撕裂無益 此外，旋轉肌袖(肩袖)疼痛或撕裂患者，葉文凌醫生表示，肩袖撕裂常見於60歲以上族群，部分患者即使有肩袖撕裂也不一定明顯影響活動度，但仍可能出現疼痛，若為肩袖疼痛、而非五十肩那種以關節囊沾黏為主的不適感，他認為撒嬌舞有機會緩解不適，但也強調舞步本身無法修補肌腱撕裂，若不適症狀持續且明顯，仍需就醫。 關節、脊椎有問題者止步 醫揭警號 最後，葉文凌醫生說，撒嬌舞較偏向日常保健與幫助身體動起來的活動，若有脊椎問題，包括脊椎滑脫、椎間盤突出等狀況，或手術後體內有內固定物者，因核心肌群力量較難穩定，進行扭腰動作時要更謹慎。另退化性關節炎，或做過人工髖關節置換者，他建議需視復健情況而定，以免跳舞時出現個別部位卡住、轉不過身或肌肉疼痛加劇等需進一步就醫的警號。