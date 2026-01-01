對於四眼族來說，沒有眼鏡幾乎是無法正常生活的，而長時間戴隱形眼鏡又易令眼睛乾澀，這促使不少人開始考慮矯視手術。眼科專科醫生何俊浩指出，「矯視手術的技術已經相當成熟，SMILE與ICL兩大方法各有特點，術後須謹慎護理。」 兩大類矯視法 何俊浩指出，最常見的就是減法和加法的矯視技術。減法的例子包括微笑矯視(SMILE)，這種技術會移除眼角膜的中層組織，改變其弧度，使景物能夠正常對焦。微笑矯視可處理高達1,000度近視和500度散光，適用範圍廣泛。另一種方法則是加法技術，如ICL(植入式隱形眼鏡)。這不涉及激光，而是在眼睛內植入近視和散光隱形眼鏡，最高能處理高達1,800度近視，適合不希望術後出現眼乾的患者。何俊浩指出，「ICL適合追求可還原技術和夜晚視力的患者。另一種技術是多焦人工晶體置換術，能改善近視、遠視、散光及老花等多種度數問題。」

誰不宜矯視？ 激光手術要求眼角膜具備足夠的厚度及正常的弧度。患者在術前檢查前，須停用軟性隱形眼鏡一周，以確保角膜水腫減少。何俊浩強調，「術前檢查包括細致的眼部檢查，以確保沒有乾眼症、視網膜穿孔或青光眼等問題。懷孕或授乳的女性因荷爾蒙影響，亦不適合在此期間進行手術。」 眼紅畏光應求醫 大部分活動可在手術後短時間內恢復，如洗面在手術當晚即可進行，但建議避免水分直接接觸眼睛。何俊浩建議，「游泳的話，尤其在首3個月，最好戴上泳鏡。至於氣壓改變如乘飛機或潛水活動則沒有影響。」何俊浩警告，若出現嚴重的眼紅、畏光、分泌物變多或視力下降等情況，應立即求醫。

不良用眼習慣或致反彈 許多人好奇，接受矯視手術後是否能夠一勞永逸。何俊浩表示，「不良的閱讀習慣會導致近視度數回退。」持續在黑暗中使用手機或經常捽眼都可能影響視力的穩定性。他建議定時讓眼睛休息，如每用眼20分鐘，就要看20呎外景物20秒，保持良好的閱讀習慣和環境，加強眼睛的保養。少數病人或需要再次進行激光矯視，以消除回退度數。 嚴重後遺症風險低 何俊浩指出，「矯視後出現嚴重後遺症風險極低，大約只有幾十萬分之一。」主要擔心的是細菌感染和角膜變形，「透過充分的檢查和術後跟進，這些風險可以有效減少。」

在矯視技術發展方面，何俊浩提到最新的SILK激光矯視新技術，能矯正1,200度近視和600度散光。「這技術激光切割比以往密度為高，每發能量為低，有助促進眼睛恢復。」