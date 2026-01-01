熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
健康
出版：2026-Jan-26 16:46
更新：2026-Jan-26 16:46

港大醫學院研發 新減毒活疫苗 單次噴鼻截斷冠狀病毒傳播

分享：
港大醫學院研發 新減毒活疫苗 單次噴鼻截斷冠狀病毒傳播

港大醫學院研發 新減毒活疫苗 單次噴鼻截斷冠狀病毒傳播

adblk4

數年前新冠病毒在港肆虐，仍然記憶猶新。最近港大醫學院研究團隊，研發出新型減毒活疫苗候選株cb1，只需單次鼻內給藥，即能產生針對多種乙型冠狀病毒的廣泛免疫力，為未來冠狀病毒威脅提供具潛力的防疫策略。

目前新冠肺炎疫苗主要針對病毒的刺突蛋白，故需要頻繁更新以抵禦流行變異株。而cb1則採用改變密碼子使用偏好的減毒策略，既保留完整病毒蛋白序列，並將病毒的毒力降低至安全接種水平，能夠令免疫系統接觸到全譜系的冠狀病毒抗原，從而提供更廣泛且持久的免疫保護。

adblk5

Cb1四大特點

  1. 廣泛保護力：單劑量的cb1疫苗助小鼠抵禦病毒攻擊，包括原始的新冠病毒、近期Omicron變異株(EG.5、JN.1)、「沙士」病毒株，以及引發普通傷風的乙型人類冠狀病毒OC43株。

  2. 截斷傳播鏈：在倉鼠模型中，接種疫苗完全阻截新冠病毒通過空氣中較微細的飛沫或呼氣粒子，又或直接接觸的途徑將病毒傳播給未受感染動物。目前大多數肌肉注射疫苗均缺乏此特性。

  3. 免疫力持久：cb1疫苗能在全身系統及黏膜組織中，激發強效的中和抗體及強力的T細胞免疫反應。

  4. 克服免疫印記：在曾接種傳統疫苗的動物中，使用cb1作為加強劑，能擴大抗體的保護範圍，覆蓋更多不同的冠狀病毒。

adblk6
流感症狀。（am730製圖） 流感症狀之肌肉痠痛。（am730製圖） 流感症狀之肚瀉。（am730製圖） 流感症狀之咳嗽。（am730製圖） 流感症狀之喉嚨痛。（am730製圖） 流感症狀之發冷。（am730製圖） 流感症狀之發燒。（am730製圖） 流感症狀之傷風、打噴嚏.。（am730製圖） 流感症狀之嘔吐。（am730製圖） 流感症狀之頭痛。（am730製圖） 流感症狀之頭暈。（am730製圖）

涵蓋多種乙型冠狀病毒

港大醫學院公共衛生學院公共衛生病毒學講座教授、香港賽馬會環球衛生研究院(HKJCGHI)聯席總監兼於崇光基金教授(病毒學)潘烈文教授表示：「密碼子減毒策略，能在不改變氨基酸的情況下，大幅削弱病毒毒性。疫苗的保護範圍涵蓋多種乙型冠狀病毒，對於開發通用冠狀病毒疫苗極具潛力。」

榮休教授兼名譽臨床教授裴偉士教授補充，「這款疫苗在阻截病毒傳播方面的能力是一重大突破，不但可提供個人保護，同時切斷社區傳播鏈，對於控制未來的疫情爆發和大流行至關重要。」

adblk7

研究由潘烈文教授（左二）領導，團隊成員包括（左起）顧豪高博士、特尼格爾博士及錢永康博士。 這款新疫苗的減毒策略，是將病毒基因組重新編程，既保留完整的病毒蛋白序列，同時將病毒的毒力降低至安全接種水平。

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務