港大醫學院研發 新減毒活疫苗 單次噴鼻截斷冠狀病毒傳播

數年前新冠病毒在港肆虐，仍然記憶猶新。最近港大醫學院研究團隊，研發出新型減毒活疫苗候選株cb1，只需單次鼻內給藥，即能產生針對多種乙型冠狀病毒的廣泛免疫力，為未來冠狀病毒威脅提供具潛力的防疫策略。
目前新冠肺炎疫苗主要針對病毒的刺突蛋白，故需要頻繁更新以抵禦流行變異株。而cb1則採用改變密碼子使用偏好的減毒策略，既保留完整病毒蛋白序列，並將病毒的毒力降低至安全接種水平，能夠令免疫系統接觸到全譜系的冠狀病毒抗原，從而提供更廣泛且持久的免疫保護。
Cb1四大特點
廣泛保護力：單劑量的cb1疫苗助小鼠抵禦病毒攻擊，包括原始的新冠病毒、近期Omicron變異株(EG.5、JN.1)、「沙士」病毒株，以及引發普通傷風的乙型人類冠狀病毒OC43株。
截斷傳播鏈：在倉鼠模型中，接種疫苗完全阻截新冠病毒通過空氣中較微細的飛沫或呼氣粒子，又或直接接觸的途徑將病毒傳播給未受感染動物。目前大多數肌肉注射疫苗均缺乏此特性。
免疫力持久：cb1疫苗能在全身系統及黏膜組織中，激發強效的中和抗體及強力的T細胞免疫反應。
克服免疫印記：在曾接種傳統疫苗的動物中，使用cb1作為加強劑，能擴大抗體的保護範圍，覆蓋更多不同的冠狀病毒。
涵蓋多種乙型冠狀病毒
港大醫學院公共衛生學院公共衛生病毒學講座教授、香港賽馬會環球衛生研究院(HKJCGHI)聯席總監兼於崇光基金教授(病毒學)潘烈文教授表示：「密碼子減毒策略，能在不改變氨基酸的情況下，大幅削弱病毒毒性。疫苗的保護範圍涵蓋多種乙型冠狀病毒，對於開發通用冠狀病毒疫苗極具潛力。」
榮休教授兼名譽臨床教授裴偉士教授補充，「這款疫苗在阻截病毒傳播方面的能力是一重大突破，不但可提供個人保護，同時切斷社區傳播鏈，對於控制未來的疫情爆發和大流行至關重要。」