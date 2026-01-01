港大醫學院研發 新減毒活疫苗 單次噴鼻截斷冠狀病毒傳播

數年前新冠病毒在港肆虐，仍然記憶猶新。最近港大醫學院研究團隊，研發出新型減毒活疫苗候選株cb1，只需單次鼻內給藥，即能產生針對多種乙型冠狀病毒的廣泛免疫力，為未來冠狀病毒威脅提供具潛力的防疫策略。

目前新冠肺炎疫苗主要針對病毒的刺突蛋白，故需要頻繁更新以抵禦流行變異株。而cb1則採用改變密碼子使用偏好的減毒策略，既保留完整病毒蛋白序列，並將病毒的毒力降低至安全接種水平，能夠令免疫系統接觸到全譜系的冠狀病毒抗原，從而提供更廣泛且持久的免疫保護。