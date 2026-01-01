鍾意飲酒更容易染新冠肺炎？研究：「呢類人」感染、死亡風險都上升

全球約有24億人有飲酒行為，其中約12.7%患有酒精使用疾患。研究指出，酒精使用疾患會削弱免疫系統、提高感染風險，並可能誘發血管張力素轉換酶過度表現，增加感染新冠病毒(COVID-19)的易感性。不過，過去相關實證仍有限。

大數據研究分析 酒精使用疾患與新冠風險關聯 為釐清酒精使用疾患對COVID-19感染風險的影響，臺北市立聯合醫院研究團隊結合疾病管制署COVID-19法定傳染病通報資料與全國健保資料庫，進行大規模分析，研究成果已刊登於國際期刊《Addiction》。 感染、住院與死亡風險 多族群分析結果曝光

研究第一作者顏永豐醫生指出，酒精使用疾患者的COVID-19感染風險為一般族群的1.2倍。分層分析顯示，不論年齡、性別或疫苗接種狀況，酒精使用疾患多與感染風險上升相關，尤其在50歲以上與女性族群更為明顯。即使已接種疫苗，酒精使用疾患者仍較易感染，顯示疫苗保護力可能受到影響。此外，在確診者中，酒精使用疾患使住院風險增加1.3倍、死亡風險增加1.5倍。

納入防治優先族群 公共衛生策略重要依據 通訊作者郭千哲醫生表示，酒精使用疾患與糖尿病、癌症、心血管疾病等重大公共衛生問題的不良預後密切相關。本研究進一步證實其與COVID-19感染及不良結果的顯著關聯。由於酒精使用疾患在一般族群盛行率高，研究建議將此族群納入傳染病防治的優先對象，作為未來公共衛生決策的重要參考。