勿忽視下身出血 或患子宮內膜癌

子宮內膜癌是常見程度僅次於乳癌的婦科癌症，每年有約1,000宗新症。雖然未有如子宮頸癌全面的預防及篩查方法，幸而其徵狀相對明顯，超過六成患者都可以在早期發現，整體5年存活率約有70%，第一期患者更接近90%。

婦產科專科醫生蔡汝嘉表示，子宮內膜癌在多種婦科癌症中，症狀相對容易察覺，「早期症狀多為下身流血。未收經女士或會有經期改變，例如經期變密或變亂，時密時疏、時多時少；也可能兩次經期中間出血。已收經婦女則可能突然再出現經期。而最易混淆的則是接近更年期女性，或會與將收經的生理變化重疊。」若較遲發現腫瘤，也可能出現摸到腫塊、因侵蝕附近器官出現小便不適、腸出血、壓住淋巴系統導致腳腫等徵狀。

診斷子宮內膜癌，除了要做超聲波、磁力共振外，還需要取組織作活檢，而取組織有3種方法，包括子宮內膜活檢、子宮鏡及擴張刮宮手術。關於方法選擇，蔡汝嘉認為，「子宮內膜活檢會使用一支如原子筆筆芯般幼的管，經陰道和子宮頸，到達子宮內膜抽取組織，過程比較簡單，可以在診所進行。由於不會麻醉，有性經驗及曾生育的女性會較易接受。子宮鏡則用內窺鏡的方法取組織，由於有鏡頭，可以看得內膜更清楚，抽取可疑位置組織。這檢查會在醫院並於麻醉下進行，適合未有性經驗、較緊張怕痛的女性。現時較少採用擴張刮宮手術，除非患者出血很多，希望為她止一止血，同時拿取內膜組織化驗。」

須切除子宮

子宮內膜癌的標準治療是將子宮切除，包括輸卵管和卵巢，蔡汝嘉解釋，「原因是癌細胞可能轉移至卵巢，須取出化驗；另外卵巢是分泌荷爾蒙的器官，保留的話或會增加復發風險；若患者已收經，則卵巢已完成其使命，所以也會切除。」此外，子宮內膜癌有不同的計分方法去評定腫瘤「有幾惡」，並引入了類似乳癌的前哨淋巴概念，評估淋巴受影響的情況，或有機會減少需要切除的淋巴，以及切除淋巴後所引起的併發症。

「如患者有生育意願，便需要嚴格篩選，例如腫瘤未侵蝕肌肉層、評分不太惡等才有機會保留子宮，治療則會放入藥性避孕環，或加上口服荷爾蒙藥，甚至做手術盡量切走有問題的內膜部分，以爭取時間讓患者懷孕和生育。惟這並不是標準療法，而且大部分患者最後都要做切除子宮手術。」