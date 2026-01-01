1種環境下瞓覺恐增心臟病風險 醫生教4招創良好睡眠環境

睡眠的環境也會增加心血管疾病風險？有醫生指出，在1種夜間環境下睡眠，會干擾睡眠節律，甚至有可能會令代謝疾病與心血管風險上升。醫生教4大方法有助改善睡眠環境，提升睡眠質素，避免心血管疾病。
1種環境下瞓覺恐增心臟病風險
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，身體要進入睡眠時，不是視乎身體是否疲倦，而是視乎睡眠周期的荷爾蒙──褪黑激素。當我們的身體準備進入修復模式時，真正的關鍵在於環境的光線，因為褪黑素的分泌受到光線的影響，當環境亮度過高時，褪黑素被抑制，這導致深層睡眠的延遲，進而影響我們的修復、代謝和荷爾蒙平衡。 即便是微弱的光線，例如小夜燈、手機螢幕的光，都可能阻礙褪黑素的正常分泌。這些光源告訴大腦：「天還沒黑」，使得夜間的修復模式無法啟動。
瞓覺太光會增肥？
美國國家衛生研究院(NIH)的一項長達 5年追蹤4萬名女性的研究發現，睡覺時暴露於人工光線下的人，其體重增加的機率明顯上升，包括BMI 增加≥10%機率上升、增磅、過重和肥胖風險同步提高，甚至有些人會因此而增磅5kg。
原因不是因為她們吃太多，而是因為這些光源打亂了他們的飽餓系統，導致瘦素(Leptin)下降，使人難以感到飽足，以及胃飢餓素(Ghrelin)上升，增加飢餓感。因此造成早上特別想進食、易受高糖、高油、高熱量食物吸引。
瞓覺太光影響健康？
研究顯示，長期的光線暴露與代謝疾病與心血管風險上升有關，打亂生理時鐘會導致以下健康問題：
胰島素敏感度下降：增加糖尿病風險。
交感神經的過度活化：影響心臟健康。
慢性炎症的累積：潛在的長期健康問題。
4招創良好睡眠環境
黃醫生指，如果想避免以上情況，可以透過以下4方法創造良好的睡眠環境：
1. 調整光線：
睡前一小時，確保環境足夠黑暗，若能看見房間每個角落就代表不夠暗，即使是小夜燈也可能打擾睡眠質量。保持黑暗以啟動修復、燃脂、荷爾蒙重整的開關。
2. 選擇小夜燈：
小夜燈不是夜燈，但如果需要夜燈，選擇暖色系且低亮度的燈，並避免直射眼睛，盡量放於視線範圍外的地方。
3. 管理手機使用：
使用手機的光源不僅是藍光視覺刺激，還包括情緒和社交刺激，這會抑制褪黑素分泌。就算只使用5分鐘，褪黑激素的分泌可能就會被推遲30至60分鐘。
4. 還原夜晚的本質：
讓夜晚變得黑暗、安靜且溫度穩定，這能幫助身體重回自然的修復狀態。
藉由營造黑暗的環境，我們的身體可以有效進入修復模式，提升健康和代謝。