1種環境下瞓覺恐增心臟病風險 醫生教4招創良好睡眠環境

睡眠的環境也會增加心血管疾病風險？有醫生指出，在1種夜間環境下睡眠，會干擾睡眠節律，甚至有可能會令代謝疾病與心血管風險上升。醫生教4大方法有助改善睡眠環境，提升睡眠質素，避免心血管疾病。

重症科醫生黃軒在其 facebook專頁 上分享指，身體要進入睡眠時，不是視乎身體是否疲倦，而是視乎睡眠周期的荷爾蒙──褪黑激素。當我們的身體準備進入修復模式時，真正的關鍵在於環境的光線，因為褪黑素的分泌受到光線的影響，當環境亮度過高時，褪黑素被抑制，這導致深層睡眠的延遲，進而影響我們的修復、代謝和荷爾蒙平衡。 即便是微弱的光線，例如小夜燈、手機螢幕的光，都可能阻礙褪黑素的正常分泌。這些光源告訴大腦：「天還沒黑」，使得夜間的修復模式無法啟動。

瞓覺太光會增肥？

美國國家衛生研究院(NIH)的一項長達 5年追蹤4萬名女性的研究發現，睡覺時暴露於人工光線下的人，其體重增加的機率明顯上升，包括BMI 增加≥10%機率上升、增磅、過重和肥胖風險同步提高，甚至有些人會因此而增磅5kg。

原因不是因為她們吃太多，而是因為這些光源打亂了他們的飽餓系統，導致瘦素(Leptin)下降，使人難以感到飽足，以及胃飢餓素(Ghrelin)上升，增加飢餓感。因此造成早上特別想進食、易受高糖、高油、高熱量食物吸引。

瞓覺太光影響健康？