臺大醫院研究：每周一杯綠茶 鼻咽癌風險降

罹患鼻咽癌的韓國演員金宇彬抗癌成功後，去(2025)年終於與同是演員的女友申敏兒步入婚姻殿堂；馬來西亞羽球名將李宗偉同樣也是鼻咽癌患者，初步治愈後仍選擇退役。鼻咽癌好發於亞洲人，雖然近年較少受關注，但本港每年仍有700名患者。臺大醫院一項研究顯示，每周飲用一到兩杯綠茶或咖啡，有助降低鼻咽癌風險，也提醒大眾，鼻咽癌早期症狀包括鼻涕或痰帶血絲、頸部有腫塊等，應盡快就醫，有家族史者更應定期至耳鼻喉科檢查。

鼻咽癌病灶看不到摸不到 晚期患者後遺症衝擊生活

臺大醫院婁培人副院長分享，鼻咽癌與EB病毒(EBV)密切相關，且病毒演化與人類遷徙歷史有深厚淵源，使得鼻咽癌尤其好發於中國廣東、香港地區，台灣發病率也不低。臺大醫院耳鼻喉部王成平醫生表示，鼻咽腔以男性居多，約是女性3倍，且多為40至55歲青壯年，但也遇過不少年輕患者僅10幾歲。鼻咽腔病灶多位在鼻腔正後方、頭顱正中央，常常是「看不到又摸不到」，其中超過七成是晚期患者，治療以2至4月的化療或電療為主。 王成平醫生進一步指出，臺大醫院第一至四期鼻咽癌五年存活率約為78%，若只看第四期患者也有66%，預後相對其他癌別較佳。不過，治療留下的長期後遺症，包括口乾、舌頭萎縮、頸部僵硬不適等，甚至引發吞嚥困難，後續有機率需做氣管切開術、置放鼻胃管等，「患者可以活下來，但可能活得很辛苦。」

大型研究分析鼻咽癌環境因子 每周飲用綠茶風險降 臺大醫院耳鼻喉部鼻咽癌研究團隊針對近4,000人進行研究，其中鼻咽癌病例與正常對照組各佔半數。研究透過問卷調查受試者的飲食習慣與環境暴露，在調整年齡、EB病毒抗體以及遺傳因子等變數後，發現每周飲用一兩杯500ml綠茶或咖啡，可觀察到鼻咽癌風險降低，在紅茶中則沒有看到類似的保護作用，但相關機轉目前尚未得到確認。 王成平醫生說明，研究也提到，新鮮魚類以及植物性維生素A(如紅蘿蔔)，同樣有助於降低鼻咽癌風險，食用亞硝胺鹽、長期吸煙、木屑粉塵或甲醛暴露，則與風險提高相關。

研究揭鼻咽癌具家族遺傳傾向 家有患者應留意 臺大醫院耳鼻喉部鼻咽癌研究團隊，與美國國家癌症研究院(National Cancer Institute)及台灣中研院合作，建立台灣「鼻咽癌多發性家族世代研究」，一系列長期追蹤研究顯示，血清抗EB病毒抗體陽性者，罹患鼻咽癌風險較高，且與同社區無病者相比，鼻咽癌患者的家族成員，血清抗EB病毒抗體陽性比例也偏高，有明顯的家族遺傳傾向。研究進一步證實，EBV VCA與EBNA1 IgA抗體於鼻咽癌篩檢靈敏度高，患者家族中的親屬即使未罹病，抗體陽性率也明顯較高。王成平醫生提醒，換言之，有鼻咽癌家族史者即為罹病高危族群，應提高警惕。

篩檢工具持續發展 醫說明「 EBV DNA 篩檢」 為提供臨床更多篩檢工具選項，深入研究血液中病毒DNA的「EB病毒DNA篩檢策略」比測量抗體更直接，也受到國際矚目。王成平醫生提到，臺大醫院研究團隊以國內研究樣本，直接比較血漿EB病毒DNA和血清抗EB病毒抗體，發現在鼻咽癌篩檢中，前者整體表現優於後者，尤其在晚期鼻咽癌患者中敏感性較高。不過他也指出，目前血漿DNA檢測成本較高、操作程序複雜，僅有少數實驗室具備檢測能力，因此臨床應用相對較少。

EB 病毒長期潛伏、致癌時機未知 留意早期警號 王成平醫生表示，EB病毒其實相當常見，可能小時候患上感冒、喉嚨發炎或扁桃腺發炎後，病毒就長期潛伏在淋巴球細胞，甚麼時候會引發癌變也難以預期。若感到的耳塞、耳朵悶或聽不清楚、鼻涕或痰中帶有血絲、脖子出現不對稱的腫塊等，持續2至4周未改善就應就醫；當腫瘤侵犯到神經，還可能出現持續性疼痛或複視。 他建議，一般人可接受血清抗EB病毒抗體的檢查，若為陽性再前往耳鼻喉科追蹤觀察；有鼻咽癌家族史者，應定期前往耳鼻喉科檢查，尤其當血漿EB病毒DNA呈陽性時，更應多加留意。檢查方式目前仍以鼻咽鏡檢為主，若有懷疑鼻咽有異常病灶，醫生將進一步安排活組織檢查。