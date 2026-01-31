不要再全酒進補！營養師教路「現代坐月6大原則」最安全

現在「坐月」飲食除了藥膳補湯外，更強調均衡營養的重要性，只要掌握以下六大原則，能有效幫助產婦安心調養、健康恢復體態。

均衡攝取6大類食物：各類食物都有不同生理功能，全榖雜糧類提供醣類能量來源；豆魚蛋肉類提供蛋白質，可建造修補組織；蔬菜提供膳食纖維與維生素，幫助腸道蠕動與整體代謝。坐月期間常常攝取過多蛋白質、蔬果不足，應特別注意均衡搭配，使各類營養素相輔相成，達到最佳效能。

避免全酒料理：雖然酒精可引出藥材藥效，對於虛寒體質有祛寒效果，但酒精也會影響傷口癒合，加重發炎反應；另外，酒精影響寶寶生長發育，哺乳媽媽如果想吃米酒料理，建議開蓋燉煮，讓酒精完全揮發，並依台灣衛福部建議哺乳媽媽飲用酒精量不宜超過每天每公斤0.5公克，並於食用後2個小時再哺餵母乳，避免嬰兒不慎攝取到酒精。

減少加工食物：速食雞塊，魚丸、臘腸等加工食品，通常含有較高鹽分及脂肪，含糖飲料如奶茶、可樂也含較多精緻糖類；高鹽、高油、高糖的食物都不利於血糖、血壓及血脂肪的控制，另外，加工食物含無機磷鹽類，可能影響鈣質吸收，建議月子期間盡量避免食用。

避免過量咖啡因：咖啡因會透過乳汁傳給寶寶，可能會影響寶寶的睡眠及成長發育。臺灣母乳哺育聯合學會建議，哺乳媽媽每日咖啡因攝取量以300毫克為上限，以市售便利商店為例，熱美式(480ml)約240至317毫克，熱拿鐵(480ml)約150至226毫克，另外容易被忽略的飲品，如：紅茶、朱古力、可樂等也都含有咖啡因，選購時應注意食品標示，並間隔4小時之後再哺乳，降低寶寶暴露風險。

增加蔬菜水果攝取：蔬果富含膳食纖維，可促進腸道健康，預防便秘，同時含有豐富維生素C，可促進鐵質吸收，並維持免疫力。哺乳媽媽每日維生素C攝取量建議為140毫克，比一般成人多40毫克，建議每天至少攝取3份蔬菜、2份水果，才可達到建議量。