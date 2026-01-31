火燒心合併疝氣藥物難控 微創整合治療助改善生活質素

65歲的林先生因工作壓力大、應酬頻繁，三餐與作息長期不規律，反覆出現胸口灼熱、悶痛與久咳不癒等胃酸倒流症狀，彎身或躺下後更為明顯，影響進食與睡眠。檢查確認為嚴重逆流性食道炎合併裂孔疝氣，即使規則使用質子泵抑制劑(PPI)，症狀仍控制不佳。與雙和醫院醫療團隊討論後，林先生接受消化內科與一般外科合作的微創整合治療，完成裂孔疝氣修補合併經口內視鏡胃摺疊術(cTIF)，術後3天即順利出院。

胃酸倒流四成藥物難控 裂孔疝氣加劇恐成惡循環

消化內科主任李宗頴醫生指出，胃酸倒流為常見文明病，胃酸反覆刺激食道黏膜，易造成胸口灼熱、胸痛，長期恐引發食道發炎、潰瘍，甚至癌前病變。雖多以抑制胃酸藥物治療，但約四成患者症狀仍難以完全控制。 外科部主任宋睿祥醫生說明，長期嘔吐或咳嗽可能使下食道括約肌上移，形成橫膈膜裂孔疝氣，與胃酸倒流互相加重；若未妥善處理，嚴重恐導致吸入性肺炎、肺纖維化，甚至危及生命。

藥物無法根治 自我檢視六症狀及早就醫 胃酸倒流多因下食道括約肌鬆弛無力，胃酸易回流。宋睿祥醫生以「門與門框」比喻：框歪了門就關不緊，藥物僅是暫時減酸，無法修復結構問題，長期依賴屬治標不治本。