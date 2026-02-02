「杜拜朱古力Q餅」韓女團都鍾意？開心果成甜點寵兒 4類人唔可以食太多！

色澤翠綠的開心果(pistachio)憑藉濃郁的堅果香氣，迅速成為甜點界新寵，最近韓國還掀起「杜拜朱古力Q餅」風潮，滿滿開心果醬搭配外層朱古力，不僅女團成員潤娥、張員瑛都著迷，就連《黑白大廚2》安成宰主廚也在個人YouTube頻道與女兒一起動手製作。李婉萍營養師提醒，開心果屬於營養豐富的油脂與堅果類，但腎病患者，以及對堅果過敏、腸胃敏感或容易上火的人士應留意別過量食用！

李婉萍營養師指出，開心果在六大類食物中屬於「油脂與堅果類」，其中含有豐富的膳食纖維，可促進腸道蠕動，幫助消化、減少便秘。開心果也是優質植物性蛋白質來源，對素食者和運動族群而言是補充蛋白質的選擇之一，有助肌肉生長與修復。

此外，開心果的脂肪以單元不飽和脂肪酸為主，適量食用有助心血管健康；在微量營養素方面，則富含維生素E、維生素B群，以及鉀、鎂等礦物質，可協助維持身體機能正常運作。同時，開心果還含有葉黃素、玉米黃素等抗氧化物質，尤其對長時間使用電子產品的人來說是不錯的護眼食品。

熱量、膳食纖維高別貪多 這些族群吃開心果要留意

儘管好處不少，李婉萍營養師也提醒，開心果每100公克約含601大卡，10顆開心果熱量約32大卡；若無節制攝取，容易造成熱量超標、體重上升。一般人或糖尿病患者，每日建議攝取量約30公克，約等於2湯匙的量。