港大研究：腦部環境主導轉移瘤亞型 助推進癌症精準治療

腦轉移瘤是指癌細胞從原發部位如肺、乳腺或皮膚擴散至腦部。由於腦轉移瘤特性差異大，難以找到對所有人都有效的治療方法。港大醫學院及牙醫學院領導的跨學科研究團隊發現，腦轉移瘤出現的亞型原來由腦部獨特的微環境所定義，並分成4種亞型，有助未來制訂更個人化的治療方案。

分4種亞型 腦轉移瘤影響著高達30%的晚期實體瘤患者，並帶來死亡威脅。以往研究主要根據原發腫瘤特徵理解腦轉移瘤，但這種方法忽略了癌細胞與腦部微環境互動所產生的獨特生物學特性。

團隊整合來自1,032個腦轉移瘤樣本的基因組、轉錄組(RNA層面)、蛋白質組、靶向代謝組學、單核RNA測序及空間數據，發現4種腦轉移瘤亞型：神經樣亞型(BrMS1)、免疫浸潤亞型(BrMS2)、代謝亞型(BrMS3)及增殖亞型(BrMS4)，每種亞型均有獨特的免疫環境、代謝程序、獨特生物特徵及潛在治療靶點： 「神經樣亞型」表達神經相關基因，呈現與腦微環境相關的神經樣特徵，且對放射治療敏感。

「免疫浸潤亞型」具有豐富的免疫細胞浸潤，總體生存期最長，免疫治療可能帶來更佳療效。

「代謝亞型」的能量代謝通路異常活躍，顯示代謝靶向治療可能有效控制這類腫瘤。 「增殖亞型」以高度細胞增殖為特徵，預後較差，其增殖相關通路的激活提示靶向治療具有應用潛力。

配對靶向及免疫療法 研究同時發現，「神經樣亞型」和「免疫浸潤亞型」腫瘤內負責攻擊腫瘤的「細胞毒性T淋巴細胞」(CTL)水平明顯較高，且免疫檢查點分子(如PD-L1、CTLA4)亦較活躍，或對免疫檢查點阻斷療法反應更佳，尤其是「免疫浸潤亞型」。此外，研究發現CTL浸潤水平是獨立的預後指標，腫瘤中 CTL愈豐富，患者的總體生存期愈長。

研究團隊進一步採用患者來源類器官模型進行靶向藥物篩選，驗證不同亞型在靶向治療上的敏感性差異。功能實驗結果顯示，「代謝亞型」對mTOR抑制劑反應較好；「增殖亞型」則對CDK4/6抑制劑相對更敏感。

治療組合新方向 港大醫學院臨床醫學學院外科學系臨床教授、曾永馨基金教授(臨床神經科學)梁嘉傑教授表示，「研究顯示不同亞型的腫瘤如何與腦部神經和免疫細胞互動，為開發靶向藥物、免疫治療和放射治療的創新組合鋪路，有助尋找治療這些腫瘤的有效方案。」