腰痛唔關年紀事！1種習慣最累事 醫生教1招減少腰痛勝於健身

腰痛未必是與年紀增長有關！有醫生指出，其實腰痛不一定是隨著年齡增長而出現，而是上班一族必定會有的其中一個習慣所致，導致腰部的不適和痛苦。醫生指出，有1種簡單方法有助解決腰痛問題，而且其效果甚至勝於健身。

腰痛唔關年紀事！1種習慣最累事 重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，在辦公室裡，最常見但卻容易被忽視的職業傷害，不是藍光、也不是工作壓力，而是「久坐」這個看似微不足道的習慣。許多人誤以為腰痛是隨著年齡增長而來的事實，但實際上，長時間坐著讓我們的腰椎受到嚴重壓力，導致不適和痛苦。黃醫生形容，長時間坐著，就如同將彈簧持續地壓住，雖然一開始可能不會造成明顯的損壞，但隨著時間的推移，腰椎和周圍的肌肉會過度疲勞。這會造成椎間盤的壓力上升，並導致腰部肌肉產生繃緊感，血流也會因此變得不通暢。最終，脊椎的周圍組織就像被按下了「暫停鍵」，無法正常運作。但其實，只要站起15分鐘，脊柱的壓力就會放鬆，血流就會重新變得通暢。

醫生教1招減少腰痛勝於健身 所以，黃醫生指出，如果要解決腰痛，其實不需要高強度的運動或整套健身器材，而是可以透過一個簡單的活動規律來改善： 每30分鐘坐，15分鐘站 根據一項來自澳洲的隨機試驗，56名經常久坐且有腰痛的辦公室工作者被隨機分成兩組：第一組採取固定的30:15坐立模式，第二組則自由調整坐立時間。結果顯示，採用固定節奏的參與者在3個月後經歷了更為顯著的改善：他們的最嚴重疼痛分數下降了1.33分，而自由選擇的組別僅下降了0.69分。此外，固定節奏的參與者在工作集中度、缺勤次數和壓力管理上也表現得更為優異。研究指出，適當的結構化活動時間比隨意活動更有效，因為過於自由反而會讓人忘記站起來活動。

5大好處 黃醫生指出，改善腰痛的核心不在於需要進行跑步、游泳、健身等的劇烈運動，而在於形成規律的小動作。他建議，每天設置一個45分鐘的計時器：坐30分鐘，然後站15分鐘，反覆進行。好處如下： 減少椎間盤壓力

重新啟動血流

讓脊柱從「暫停鍵」回到「正常模式」

降低壓力、提升專注力

降低缺勤次數、改善整體工作效率 黃醫生表示，3個月後，會發現你的腰部狀況變得更加舒適。對於上班族來說，健康的維護不需要昂貴的健身計劃，而是透過這些簡單的日常調整，讓身體恢復到最佳狀態。