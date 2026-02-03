理大研究：新抗體針對脂肪細胞蛋白 肝癌治療新方向

關鍵蛋白質FABP4 脂肪肝患者的脂肪細胞會引發胰島素阻抗及慢性炎症，並導致肝臟內過量脂肪積累，最終損害肝臟功能，甚至演變成肝癌。理大研究團隊發現，脂肪細胞分泌一種名為「脂肪酸結合蛋白4」(FABP4)的蛋白質，是促進腫瘤快速生長的關鍵。

透過質譜分析，團隊確認脂肪肝引發肝癌患者的血清中，FABP4濃度均顯著升高。進一步研究顯示，FABP4會啟動細胞內一連串促進增殖的訊號機制，令癌細胞加速增殖與生長。 理大應用生物及化學科技學系副系主任及教授李建華教授指，深入了解脂FABP4對肝癌細胞的影響，有助闡明肝癌發病機制，特別是在肥胖者身上。針對相關訊號通路進行干預，可為對抗這種惡性疾病提供有效方法。

理大應用生物及化學科技學系副系主任及教授李建華教授

單克隆抗體有效抑制 與此同時，研究團隊成功研發能夠中和FABP4的「單克隆抗體」，該抗體有效抑制FABP4驅動癌症幹細胞的增殖，同時增強免疫細胞對抗癌症。李教授指，「這中和抗體在抑制腫瘤生長和激活免疫細胞方面展現巨大潛力，可為現有的免疫治療提供輔助策略。研究結果亦顯示，干預脂肪細胞分泌的FABP4，有望成為治療脂肪肝誘發肝癌的新方法。若能於臨床層面驗證其療效，將為不少相關患者帶來新希望。」