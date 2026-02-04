雙腳無力「復康」反惡化　60歲翁驚患「良性腦膜瘤」

若出現走路愈來愈不穩、單側或雙側下肢無力、麻木感加重，或復康一段時間後症狀反而惡化，切勿僅當作退化問題處理。

一名六十多歲男性，原本生活自理、行動正常，近來卻逐漸出現走路時雙腳痠痛、無力的情況，尤其右腳明顯使不上力。起初以為只是年紀漸長、腰椎退化所致，前往復康科診所接受治療，持續復康約1個月，未料症狀不僅未改善，反而行走愈來愈困難，右腳無力明顯惡化，狀況急轉直下。家屬警覺異常，緊急轉診至天主教耕莘醫院神經外科門診。

經曾邵勇主任詳細檢查才發現，患者雖主訴「腰痠、走不久」，但神經學檢查顯示右下肢肌力明顯下降，與單純腰椎退化並不相符，隨即高度懷疑中樞神經問題，立刻安排核磁共振(MRI)檢查。

檢查結果令人震驚，患者在第六節胸椎(T6)處發現腫瘤，且腫瘤已壓迫脊髓長達約兩公分，正是導致雙腳無力、步態不穩的真正元兇。經診斷，該腫瘤為良性腦膜瘤，但因位置關鍵，對脊髓造成明顯壓迫，若未及時處理，後果不容小覷。

初期症狀易被誤認「腰椎退化」嚴重恐下肢癱瘓

曾邵勇主任指出，胸椎腦膜瘤生長緩慢，初期症狀常僅表現為走路疲累、下肢無力或步態改變，極容易被誤認為腰椎退化、椎間盤突出或一般肌肉關節問題。若僅針對腰椎或肌肉持續復康，卻未進一步檢查中樞神經，可能延誤診斷，導致脊髓長時間受壓，嚴重甚至可能演變為下肢癱瘓。