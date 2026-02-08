熱門搜尋:
出版：2026-Feb-08 09:00
更新：2026-Feb-08 09:00

有病有痛唔使只靠食藥！營養師教食17種營養素 KO偏頭痛濕疹痛風

生病不只是需要吃藥！有營養師指出，當身體出現不適症狀或生病時，其實可以透過吃補充特定營養，就可以改善有關症狀或病症。營養師列出有17種營養素有助解決偏頭痛、濕疹或痛風等16種身體症狀。

16種身體症狀所需營養素

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，身體狀況不佳的人常常感到不適，但針對一些常見症狀，其實只要補充所需的關鍵營養素，就可以改善情況：

1. 中風

  • 需要的營養素：Omega-3、鎂、維他命D、抗氧化物

2. 失智症

  • 需要的營養素：Omega-3、維他命B群、維他命D、抗氧化物

3. 焦慮症

  • 需要的營養素：Omega-3、鎂、維他命B群、鋅

4. 抑鬱症

  • 需要的營養素：Omega-3、鎂、維他命B群、維他命D

5. 腦部慢性發炎

  • 需要的營養素：Omega-3、鎂、維他命D、抗氧化物

6. 偏頭痛

  • 需要的營養素：Omega-3、鎂、維他命B2、維他命D

7. 高血壓

  • 需要的營養素：Omega-3、鎂、鉀、維他命D

8. 高膽固醇

  • 需要的營養素：Omega-3、鎂、可溶性纖維、抗氧化物

9. 自體免疫疾病

  • 需要的營養素：Omega-3、維他命D、鋅、硒

10. 關節炎

  • 需要的營養素：Omega-3、鎂、維他命D、抗氧化物

11. 腸躁症

  • 需要的營養素：益生菌、鎂、鋅、花青素

12. 痛風

  • 需要的營養素：Omega-3、鎂、維他命C、充足的水分

13. 脂肪肝

  • 需要的營養素：Omega-3、膽鹼、抗氧化物、維他命E

14. 黃斑部退化

  • 需要的營養素：DHA、花青素、葉黃素、鋅

15. 濕疹

  • 需要的營養素：Omega-3、鋅、維他命A、維他命E、抗氧化物

16. 牙齦發炎

  • 需要的營養素：Omega-3、維他命C、維他命D、鋅

17. 更年期不適

  • 需要的營養素：Omega-3、鎂、維他命B群、維他命D

18. 男性前列腺問題

  • 需要的營養素：Omega-3、鋅、硒、抗氧化物

17種營養素食物來源

營養師高敏敏亦指出，以上營養素的食物來源：

  1. Omega-3：三文魚、鯖魚、亞麻仁籽

  2. 鎂：深綠色蔬菜、堅果、全穀類

  3. 維他命D：三文魚、蛋黃、日曬

  4. 抗氧化物：藍莓、紫甘藍、綠茶

  5. 維他命B群：全穀類、豬里肌、深綠色蔬菜

  6. 鋅：蠔、牛肉、南瓜子

  7. 硒：巴西堅果、吞拿魚、雞蛋

  8. 鉀：香蕉、牛油果、菠菜

  9. 可溶性纖維：燕麥、蘋果、洋車前子

  10. 益生菌：乳酪、味噌、泡菜

  11. 維他命C：番石榴、奇異果、甜椒

  12. 膽鹼：蛋黃、黃豆、雞胸肉

  13. 維他命E：杏仁、葵花籽、牛油果

  14. 維他命A：胡蘿蔔、番薯、菠菜

  15. 維他命B2：牛奶、蛋、冬菇

  16. DHA：三文魚、秋刀魚、沙丁魚

  17. 葉黃素：羽衣甘藍、菠菜、粟米

4大生活習慣也有效

高敏敏提醒，除了飲食調整之外，生活習慣也有以下調整方法：

  1. 固定作息：盡量保持固定的睡覺和起床時間，幫助身體建立穩定的節奏。

  2. 曬太陽：多曬太陽以促進維他命D生成，對情緒和骨骼健康有幫助。

  3. 動一動：經常起來活動，促進血液循環，減少慢性發炎的風險。

  4. 充足補水：分次、隨時補充水分，對代謝及腸道健康非常重要。

