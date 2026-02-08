有病有痛唔使只靠食藥！營養師教食17種營養素 KO偏頭痛濕疹痛風

生病不只是需要吃藥！有營養師指出，當身體出現不適症狀或生病時，其實可以透過吃補充特定營養，就可以改善有關症狀或病症。營養師列出有17種營養素有助解決偏頭痛、濕疹或痛風等16種身體症狀。
16種身體症狀所需營養素
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，身體狀況不佳的人常常感到不適，但針對一些常見症狀，其實只要補充所需的關鍵營養素，就可以改善情況：
1. 中風
需要的營養素：Omega-3、鎂、維他命D、抗氧化物
2. 失智症
需要的營養素：Omega-3、維他命B群、維他命D、抗氧化物
3. 焦慮症
需要的營養素：Omega-3、鎂、維他命B群、鋅
4. 抑鬱症
需要的營養素：Omega-3、鎂、維他命B群、維他命D
5. 腦部慢性發炎
需要的營養素：Omega-3、鎂、維他命D、抗氧化物
6. 偏頭痛
需要的營養素：Omega-3、鎂、維他命B2、維他命D
7. 高血壓
需要的營養素：Omega-3、鎂、鉀、維他命D
8. 高膽固醇
需要的營養素：Omega-3、鎂、可溶性纖維、抗氧化物
9. 自體免疫疾病
需要的營養素：Omega-3、維他命D、鋅、硒
10. 關節炎
需要的營養素：Omega-3、鎂、維他命D、抗氧化物
11. 腸躁症
需要的營養素：益生菌、鎂、鋅、花青素
12. 痛風
需要的營養素：Omega-3、鎂、維他命C、充足的水分
13. 脂肪肝
需要的營養素：Omega-3、膽鹼、抗氧化物、維他命E
14. 黃斑部退化
需要的營養素：DHA、花青素、葉黃素、鋅
15. 濕疹
需要的營養素：Omega-3、鋅、維他命A、維他命E、抗氧化物
16. 牙齦發炎
需要的營養素：Omega-3、維他命C、維他命D、鋅
17. 更年期不適
需要的營養素：Omega-3、鎂、維他命B群、維他命D
18. 男性前列腺問題
需要的營養素：Omega-3、鋅、硒、抗氧化物
17種營養素食物來源
營養師高敏敏亦指出，以上營養素的食物來源：
Omega-3：三文魚、鯖魚、亞麻仁籽
鎂：深綠色蔬菜、堅果、全穀類
維他命D：三文魚、蛋黃、日曬
抗氧化物：藍莓、紫甘藍、綠茶
維他命B群：全穀類、豬里肌、深綠色蔬菜
鋅：蠔、牛肉、南瓜子
硒：巴西堅果、吞拿魚、雞蛋
鉀：香蕉、牛油果、菠菜
可溶性纖維：燕麥、蘋果、洋車前子
益生菌：乳酪、味噌、泡菜
維他命C：番石榴、奇異果、甜椒
膽鹼：蛋黃、黃豆、雞胸肉
維他命E：杏仁、葵花籽、牛油果
維他命A：胡蘿蔔、番薯、菠菜
維他命B2：牛奶、蛋、冬菇
DHA：三文魚、秋刀魚、沙丁魚
葉黃素：羽衣甘藍、菠菜、粟米
4大生活習慣也有效
高敏敏提醒，除了飲食調整之外，生活習慣也有以下調整方法：
固定作息：盡量保持固定的睡覺和起床時間，幫助身體建立穩定的節奏。
曬太陽：多曬太陽以促進維他命D生成，對情緒和骨骼健康有幫助。
動一動：經常起來活動，促進血液循環，減少慢性發炎的風險。
充足補水：分次、隨時補充水分，對代謝及腸道健康非常重要。