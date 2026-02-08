有病有痛唔使只靠食藥！營養師教食17種營養素 KO偏頭痛濕疹痛風

生病不只是需要吃藥！有營養師指出，當身體出現不適症狀或生病時，其實可以透過吃補充特定營養，就可以改善有關症狀或病症。營養師列出有17種營養素有助解決偏頭痛、濕疹或痛風等16種身體症狀。

16種身體症狀所需營養素 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，身體狀況不佳的人常常感到不適，但針對一些常見症狀，其實只要補充所需的關鍵營養素，就可以改善情況： 1. 中風 需要的營養素：Omega-3、鎂、維他命D、抗氧化物 2. 失智症 需要的營養素：Omega-3、維他命B群、維他命D、抗氧化物

3. 焦慮症 需要的營養素：Omega-3、鎂、維他命B群、鋅 4. 抑鬱症 需要的營養素：Omega-3、鎂、維他命B群、維他命D 5. 腦部慢性發炎 需要的營養素：Omega-3、鎂、維他命D、抗氧化物 6. 偏頭痛 需要的營養素：Omega-3、鎂、維他命B2、維他命D 7. 高血壓 需要的營養素：Omega-3、鎂、鉀、維他命D 8. 高膽固醇 需要的營養素：Omega-3、鎂、可溶性纖維、抗氧化物 9. 自體免疫疾病 需要的營養素：Omega-3、維他命D、鋅、硒 10. 關節炎 需要的營養素：Omega-3、鎂、維他命D、抗氧化物 11. 腸躁症 需要的營養素：益生菌、鎂、鋅、花青素

12. 痛風 需要的營養素：Omega-3、鎂、維他命C、充足的水分 13. 脂肪肝 需要的營養素：Omega-3、膽鹼、抗氧化物、維他命E 14. 黃斑部退化 需要的營養素：DHA、花青素、葉黃素、鋅 15. 濕疹 需要的營養素：Omega-3、鋅、維他命A、維他命E、抗氧化物 16. 牙齦發炎 需要的營養素：Omega-3、維他命C、維他命D、鋅 17. 更年期不適 需要的營養素：Omega-3、鎂、維他命B群、維他命D 18. 男性前列腺問題 需要的營養素：Omega-3、鋅、硒、抗氧化物

17種營養素食物來源 營養師高敏敏亦指出，以上營養素的食物來源：

Omega-3：三文魚、鯖魚、亞麻仁籽 鎂：深綠色蔬菜、堅果、全穀類 維他命D：三文魚、蛋黃、日曬 抗氧化物：藍莓、紫甘藍、綠茶 維他命B群：全穀類、豬里肌、深綠色蔬菜 鋅：蠔、牛肉、南瓜子 硒：巴西堅果、吞拿魚、雞蛋 鉀：香蕉、牛油果、菠菜 可溶性纖維：燕麥、蘋果、洋車前子 益生菌：乳酪、味噌、泡菜 維他命C：番石榴、奇異果、甜椒 膽鹼：蛋黃、黃豆、雞胸肉 維他命E：杏仁、葵花籽、牛油果 維他命A：胡蘿蔔、番薯、菠菜 維他命B2：牛奶、蛋、冬菇 DHA：三文魚、秋刀魚、沙丁魚 葉黃素：羽衣甘藍、菠菜、粟米