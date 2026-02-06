研究：酒精攝取 增加大腸癌風險

過去一直認為適量飲酒對健康有益，但少飲怡情的說法已經過時。不但世衛將酒精列為可致癌物質，最新研究亦發現，飲酒會增加罹患俗稱大腸癌的結直腸癌風險，可幸只要戒酒，便可能將風險降低。

所有參加者在研究開始時沒有罹患癌症，而在長達20年的追蹤期間內，8.8萬名參加者中有1,679人被診斷患上大腸癌。研究團隊根據參加者的飲酒量分析，一生中平均每星期飲酒量達到或多於14杯的人，被歸類為重度飲酒者。

來自美國國家癌症研究所、賓州大學醫學院全球健康中心，以及英國貝爾法斯特女王大學沃爾夫森研究所合作組成的研究團隊，分析參與美國國家癌症研究所前列腺癌、肺癌、大腸癌和卵巢癌篩查實驗的美國成人的數據。

戒酒助減風險

結果顯示，比起一直小量飲酒的人，重度飲酒者罹患大腸癌的風險高91%；而戒酒者則未表現出大腸癌風險增加的跡象，反映戒酒或能消除過去飲食帶來的風險。此外，與平均每星期飲酒量少於1杯的人比較，戒酒者罹患非癌性大腸腫瘤的機率亦較低。有關研究已於《Cancer》發表。

進一步研究生物機制

研究團隊認為，酒精與癌症風險增加有關，背後原因可能是人體分解酒精時產生的致癌物，或是酒精對腸道微生物的影響。他們強調，需要進行更多研究，才能證實這些生物機制是否能直接解釋觀察到的癌症風險。