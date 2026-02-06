男士脫髮 早治療保髮量

雖有「十個光頭九個富」之說，但男士們一般都懼怕禿頭。惟若遺傳有禿髮基因的話，便較易出現毛囊萎縮情況；而且雄性禿暫時無法根治，只能減少二氫睾固酮(DHT)對毛囊的損壞，維護髮量。因此男士若懷疑有脫髮問題，宜及早求醫，保住髮絲。 註冊中醫師李廣冀表示，最強的禿髮基因是雄激素受體基因，位於X染色體長臂(Xq12)。該基因裡有一段CAG短重複序列，重複次數愈少，受體對DHT愈敏感，於是毛囊愈容易萎縮。「男性青春期後睾固酮會上升，並轉化成DHT，繼而攻擊前額與頭頂的毛囊，使其萎縮、頭髮變細，最終掉落。通常25至40歲開始出現髮線後退或頭頂稀疏。」

腎氣不足所致 中醫的觀點則為腎氣不足、血熱和壓力。李廣冀解釋，「『腎其華在髮』，腎氣虛衰是雄性禿的根本；先天腎氣不足(即遺傳體質)者，頭髮早白、早脫的機率高。長期熬夜、辛辣油炸、情緒壓力大，則導致『血熱』或『肝鬱化火』，讓頭皮出油、發紅、毛囊發炎，加速落髮。壓力大、久坐不動，氣血循環差，營養送不到頭皮，也會加重脫髮。」 另一方面，禿頭未必只是頭髮問題，除了影響自信和社交外，也有研究指與心臟病存在關聯，或增加18%至36%風險。在中醫角度，這群人可能存在肝鬱、濕熱、血瘀、肝腎不足的情況。

健身會禿頭？ 不少人認為健身會引致禿頭，李廣冀指仍取決於基因，「事實上，帶氧運動對禿髮有延緩作用。惟健身不屬帶氧運動，如本身有禿髮基因，大量健身或加速禿髮；當服用含DHEA、同化類固醇等增肌補品，體內DHT可衝高2至3倍，禿頭速度便明顯加快，故帶有禿髮基因者健身不宜太高強度。」

按體質處方中藥 中醫師主要透過病史詢問、頭皮視診和一些簡單檢查，分辨脫髮屬於雄性禿、斑禿還是休止期脫髮。「免疫系統病則需較長時間跟進才可確定。」李廣冀續指，「治療脫髮，主要是移除或減少病因，中醫可以在臨床處方中藥調節體質，回復平衡，身體更健康的時候，頭皮與毛囊就會更健康。例如一部分人需要清熱祛濕，減少頭油，減少發炎因子，頭皮回復健康，有利於新生毛頭再生新髮，有助休止期頭髮重新進入生長期。」