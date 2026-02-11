乾燥皮膚易痕？2款魚湯助你養血潤肌

冬季天氣寒冷，空氣亦較為乾燥，年長或氣血循環較弱的人，容易出現皮膚乾燥搔癢。因為皮脂腺和汗腺在冬天會減少分泌，皮膚缺乏水分，若加上外在保養不足，臉部、手臂、小腿、四肢關節等處便容易出現乾燥、脫屑、搔癢，甚至抓撓後出現紅腫、脫皮或血痕。

風寒外襲及血虛所致 中醫認為，這類冬季皮膚搔癢多屬風寒外襲及血虛所致。寒冷會使交感神經興奮，使肌肉收縮以保暖，卻也導致皮脂分泌減少、血液循環變慢、新陳代謝下降，皮膚含水量降低，於是出現龜裂、脫屑、乾癢等現象。

多吃膠質食物 不想皮膚痕癢來襲？平時可以多攝取含有膠質的食物，如牛奶、雞蛋、豬腳、雞爪，能收補虛潤燥、滋養肌膚、減少皺紋，而又不傷脾胃的效用。同時，大棗、花生、黑芝麻、堅果類則可補充熱能、抗禦寒冷，必要時可適量使用溫和補藥材如人參、川

兩款湯水推介 雖然香港的冬季不算冷，但空氣確實變得乾燥，在這推介兩個湯水，幫助大家預防皮癢。 山藥海鮮湯：材料包括新鮮淮山100克、枸杞10克、紅棗10顆、蝦仁120克、魚肉120克、鹽適量。先將淮山去皮切塊，與枸杞、紅棗放入煲入中煮約15分鐘，再加入蝦仁和魚肉，煮熟後加鹽調味即可。此有滋補養血、潤澤肌膚的作用。

鰂魚薑湯：材料有當歸8克、黃耆12克、枸杞8克、紅棗5顆、鰂魚1條、薑1塊、鹽適量、米酒1湯匙。做法是先將當歸、黃耆加5碗水熬煮20分鐘取汁，鰂魚洗淨，老薑拍碎。藥汁加水1杯煮沸，放入魚、薑、枸杞、紅棗，大火煮10分鐘，去泡沫後加鹽、米酒即可，有養血益氣、補虛保健的功效。