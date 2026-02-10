55歲女暴肥常疲倦 求醫揭生腫瘤 醫生揭6症狀最高危

突然變肥可能是生腫瘤？有醫生分享一宗案例指，一名55歲女子在過去一年內突然食慾大增，導致體重急升，而且常常感到疲倦，結果求醫檢查後發現患上腎上腺腫瘤。醫生指出，有6大症最高危。

55歲女暴肥常疲倦 肝膽腸胃科醫生林相宏在其facebook專頁上分享指，該名女子過去一年內突然增加了10公斤，並且食慾大增。她以為這是因為代謝變差所致，所以不以為然。然而，隨著體重的增加，她的高血壓和高血糖情況也隨之惡化，且經常感到疲倦。聽從朋友的建議後，她開始注射瘦瘦針(GLP-1受體促效劑)，然而，3個月的療程卻未見成效。最終在兒女的陪同下，她進行了健康檢查。

求醫揭生腫瘤 在健康檢查中，患者的胃腸鏡檢查沒有問題，但胰臟內視鏡超聲波發現左側腎上腺有一個約3cm的腫瘤。進一步的血液檢查顯示，該腫瘤分泌了一種稱為壓力荷爾蒙的皮質醇，引發庫欣氏症候群的症狀。這一系列症狀才被揭露出是由腫瘤所引起的。

醫生揭6症狀最高危 林醫生解釋指，由於腎上腺位於腎臟的上方，主要負責分泌多種激素，其中皮質醇的過量釋放將影響人體的多種生理功能，尤其體重的變化。當腎上腺功能亢進時，人體會表現出以下典型症狀：

突然增重，特別是臉部及腹部，而四肢則可能顯得瘦弱

皮膚變薄，容易出現瘀傷

出現高血壓

出現高血糖

容易疲倦

月經變得不規則 林醫生表示，即使發現腎上腺腫瘤，也不必過於驚慌。大部分腎上腺腫瘤是良性的，而且通常在健康檢查過程中意外發現。對於良性的腫瘤，通常只需進行定期的追蹤檢查即可。該患者經過手術切除腫瘤後，症狀隨後得到明顯改善。