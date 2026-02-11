熱門搜尋:
椎間盤突出痛到去廁所都成問題！微創手術助重拾行動力

椎間盤突出不只發生在中高齡族群，長期姿勢不良、久坐、搬重物者同樣是高風險族群。

椎間盤突出不只發生在中高齡族群，長期姿勢不良、久坐、搬重物者同樣是高風險族群。

49歲洪小姐多年從事看護工作，長期協助病人翻身、搬抱，讓腰部承受過度負擔，椎間盤逐漸退化。起初僅是腰痛，她並未特別在意，隨著病情惡化，疼痛一路延伸至左腿，甚至出現左腳麻木。即使後來轉行想減輕勞累，症狀仍未改善，生活質素明顯下滑。

疼痛超過十分 日常行動全面受限

洪小姐回憶，若以110分形容疼痛程度，當時早已「超過10分」，劇烈疼痛讓她幾乎無法忍受，不僅無法久站、行走，連如廁這類基本活動都變得困難。她形容，連坐下幾分鐘都痛到不行，生活幾乎失去正常節奏。

經羅東博愛醫院脊椎微創中心鍾和肯醫生詳細檢查，確認洪小姐為椎間盤突出，神經受到壓迫，導致嚴重坐骨神經痛。評估後，建議採取微創內視鏡經椎間孔腰椎體間融合術(Endoscopic TLIF)進行治療。

椎間盤突出測試丨（am730製圖） 椎間盤突出測試丨仰臥抬腿：躺下仰臥，單腳直膝往上抬起，如果感覺難以抬起，或者抬起至40至50度時小腿肌肉感到繃緊，便屬陽性。（am730製圖） 椎間盤突出測試丨長短腳測試：俯臥狀態下，比較雙腿長度，如果一長一短，便屬陽性，代表骨盆或者脊椎出現問題。（am730製圖） 椎間盤突出測試丨腳趾公按壓測試：仰臥時，雙腳腳趾公用力背屈，另一人用雙手手指公按下測試者的雙腳腳趾公，如果兩邊阻力有差別就屬陽性，或者是神經線出問題。（am730製圖） 椎間盤突出測試丨腳尖走路測試：踮起腳尖走路，如果不能完成或者感到痛楚即為陽性。（am730製圖） 椎間盤突出測試丨腳跟走路測試：用腳趾背屈、只有腳跟著地的狀態下走路，如果小腿疼痛或者感到失去平衡，就屬陽性。（am730製圖） 椎間盤突出測試丨如以上測試有2至3個陽性或以上，便很大機會是椎間盤突出，應及早求醫，以免情況變嚴重，影響日常生活。（am730製圖）

內視鏡微創手術 降低組織傷害

鍾和肯醫生說明，該手術透過內視鏡與小切口完成，能減少對周圍肌肉、韌帶及軟組織的破壞。手術中會移除病變椎間盤，在椎間隙置入支架並以鋼釘固定脊椎，解除神經壓迫。相較傳統手術，微創方式出血量較少、恢復期也較短。洪小姐術後疼痛明顯改善，能正常站立、坐下，過去反覆發作的坐骨神經痛已不再出現。她順利出院，後續將持續覆診監察，逐步恢復日常生活。

姿勢不良也高風險 症狀勿輕忽

鍾和肯醫生提醒，椎間盤突出不只發生在中高齡族群，長期姿勢不良、久坐、搬重物者同樣是高風險族群。若出現持續背痛，並延伸到腿部出現麻、痛、痠或無力等症狀，應及早就醫評估。輕度患者可先採保守治療，如復健或藥物，但實際治療方式仍需由醫生依個別狀況判斷，避免延誤病情。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

