抗生素唔可以用牛奶送？要隔幾耐先飲得？解答常見用藥迷思

不少人以為只要是飲品，都可以用來送藥，但有些情況下，使用清水以外的飲品服藥，可能使得藥效打折扣！台灣食藥署近日說明，抗生素不應與牛奶一起服用，否則可能影響藥物吸收，連帶導致感染狀況持續、療程延長。另外抗生素也並非「愈強愈好」，而是要依照造成感染的細菌類型「對菌下藥」，以盡可能預防抗藥性的產生。

抗生素配牛奶當心影響吸收 要間隔 2 小時 不少人吃藥時隨手拿起牛奶或乳製品就喝，但食藥署提醒，部分抗生素若與牛奶同時服用，可能會影響藥物吸收，降低治療效果，因為牛奶中的鈣質與蛋白質，可能會與藥物結合，使藥物不容易被吸收，使得真正進入體內發揮作用的藥量變少。當抗生素吸收不佳、感染症狀恢復較慢，用藥時間可能因此延長。

那麼吃抗生素之後多久可以喝牛奶或吃乳製品？食藥署表示，一般建議至少要間隔2小時，以確保藥物能被充分吸收。不過，不同抗生素的間隔時間可能有所差異，仍應依照醫生或藥劑師指示為準。若無法確認自己服用的抗生素是否能搭配牛奶，最安全的方式就是以開水服藥。

食藥署說明抗生素「經驗性療法」 濫用藥物細菌抗藥性增 食藥署也同時說明臨床上常見治療流程。感染症狀剛出現時，醫生尚未確定造成感染的細菌類型，以及該細菌對哪些抗生素有反應。這時需要透過抽血或檢體培養，並進行藥物敏感性測試，才能確認相應的治療用藥，檢驗過程通常需1至3天。在等待期間，若完全不給予治療，患者病情可能迅速惡化，甚至危及生命。因此，醫生會先根據患者的症狀、身體狀況及臨床經驗，選擇相對可能有效的抗生素進行初步治療。