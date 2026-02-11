孕婦外遊須知 足月後不宜上機

港人喜歡外遊人所共知，每年至少都會飛一次，甚至幾次。如果在懷孕期間旅遊癮起又可以即時起行嗎？香港中文大學醫院婦產科專科醫生黃基定表示，懷有單胎的準媽媽，一般受航空公司規範所限，通常孕期滿36周之後會被限制登機，不過即使在孕期其他時間坐飛機，亦有不少細節要留意。 黃基定強調，如果乘坐飛機中途發生緊急情況，因難以及時見醫生，或會令孕婦發生危險。「以懷單胎的準媽媽為例，足月後因為隨時會作動生產，亦有可能出現其他併發症，而需要醫生緊急處理，因此不少航空公司限制懷孕滿36周後的準媽媽登機。」

孕期首階段也有風險 在孕期的第一階段，即第一至第12周，坐飛機也有風險。黃基定解釋，「這階段懷胎情況未穩定，若乘搭飛機期間突然有些少出血，便會較難處理。」此外，若懷孕周數太早，未能肯定屬宮內孕或宮外孕，也不建議坐飛機，因為宮外孕可突然肚痛、出血，需要即時做手術。 「如果確定懷孕狀況沒問題，一般可以讓孕婦坐飛機外遊。」而最理想的時間是第13至28周，肚還不是太大，媽媽不至於太辛苦，但若準媽媽懷有雙胞胎，宜先與醫生商討及留意航空公司的要求。

準備醫生信及產檢報告 上機之前，孕婦還有不少事情要準備。黃基定指出，「首先要向航空公司查詢需要攜帶哪些證明文件，例如上機前先申請醫療證明，以證明自己懷孕狀況；同時要留意回程所用的信件是否需要在旅遊當地找醫生證明。自己亦應保留產前檢查紀錄，萬一在外地要求醫，也可讓當地醫生知悉曾做的檢查，上機前可向主診醫生取得緊急聯絡電話，以便在外地有需要時即時求助。」另外要注意一般旅遊保險的保障未必覆蓋產科醫療開支，或須額外購買或自付相關費用。

機艙內多走動 至於在機艙內，尤其乘搭4小時或以上較長途的航班，建議每20分鐘起身在走廊走動一下，「因如果坐著不動，而機艙內的腳部空間較狹窄時，血液循環會欠佳，有可能在小腿形成血栓，落機時一起身就引起肺栓塞暈倒。」黃基定續指，「建議孕婦可穿壓力襪、多喝水、依照飛機上的教學影片做運動，郁動一下幫助血液回流，都可以減低血栓風險。」若在機艙上出現不適如胎動、流血、宮縮，都要即時告知機組人員，及時處理，飛機一般配備了醫療包，足以應付接生過程；航空公司一般亦設遙距醫療支援服務，即使飛機上沒有醫生，機組人員也可依照地面醫生的指示幫助孕婦。

宜有人陪同外遊 到達旅遊目的地後，準媽媽要小心飲食，生冷食物、雪糕要避免，即使切水果的刀也應先用熟水沖洗；若到衛生條件較差的地方，盡量飲用支裝水確保安全。行程應安排得較悠閒，按自身情況適時休息。黃基定建議有成年人陪同，「除幫忙拿戰利品外，萬一出意外有人幫忙打點也很重要。」