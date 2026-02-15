過年半夜入急症室最多係「呢3種」問題！兒科醫生提供預防建議

農曆新年假期是許多家長最擔心孩子突然生病、半夜入急症室的高風險時段。台灣衛生福利部臺北醫院兒科吳文秋主任表示，春節兒童就醫以「呼吸道感染、腸胃道疾病及意外傷害」三大類最為常見，提醒家長提早留意警號，才能讓孩子平安過好年。

天冷＋聚會多 呼吸道感染仍在流行高峰 吳文秋主任指出，春節正值冬季低溫，加上聚餐與出遊頻繁，群聚接觸機會增加，發燒是兒童就醫最主要的原因，常見疾病則有急性上呼吸道感染、流感、支氣管炎、扁桃腺炎，甚至肺炎。春節前後仍處於高峰期，家長需提高警覺。

油膩菜式＋共食風險 腸胃炎話嚟就嚟 除了呼吸道感染，腸胃道疾病也是長假常客。吳文秋主任表示，過年期間飲食較油膩，加上聚餐共食、食物保存不當或個人衛生鬆懈，容易引發腹痛、嘔吐、腹瀉等症狀，常見如病毒性腸胃炎(包含諾如病毒)、急性胃炎或非感染性腸胃不適。 出遊活動增加 意外傷害不可忽視 此外，春節期間出遊活動增加，孩子在陌生環境跌倒、碰撞或割傷的風險也隨之上升。常見傷害包括擦挫傷、開放性傷口，甚至因進食不慎發生魚刺哽喉等狀況，不可掉以輕心。

這些症狀不能等 出現就該立刻就醫 吳文秋主任提醒，若孩子出現「持續高燒不退、活動力下降、肢體無力、呼吸困難、反覆嘔吐無法進食」等情況，應盡快就醫。相對地，若僅是輕微不適，如低燒(體溫低於38.3°C)未超過3天，食慾正常且沒有脫水現象，則可在家觀察，給予退燒藥、腸胃藥等症狀藥物，清淡飲食並適當攝取水分。 居家藥品這些最實用 顧好作息與衛生平安過好年 針對春節居家照護準備，吳文秋主任建議，家中可備處理常見輕微症狀為主的藥品，如退燒藥、感冒、腸胃和外用藥，以及過敏或氣喘孩童平時使用的控制藥物，但務必依兒科醫生或藥劑師指導下使用，避免自行加量或混用藥物。退燒、止痛藥 建議優先準備含有Acetaminophen(撲熱息痛)或Ibuprofen(布洛芬)成分的藥品較為常見且安全。