「無辣不歡」都可以食得溫和 營養師：可用天然食材降低依賴感

不少人明明知道辣是痛覺刺激，卻愈吃愈開心，甚至懷疑自己是不是對辣成癮。桃園長庚醫院營養師陳姿吟指出，辣本身不會像成癮物質般，和大腦形成「非用不可」的強烈戒斷反應，但辣帶來的刺激感，會讓身體啟動緩解疼痛的機制，可能因此產生愉悅感，再加上辣味料理多含其他調味品，易讓人沉迷食物風味，一吃就停不下來，久而久之形成「愈辣愈爽」的情況，看似上癮。

辣不是成癮物質 更趨近「刺激感＋重口味」的連結 陳姿吟營養師受訪表示，以生理角度來看，辣是一種痛覺刺激而非味覺，當中的辣椒素不像酒精、尼古丁等具成癮性的物質，一般不會造成典型的物質成癮與戒斷反應，因此多數人就算幾天不吃辣，也不至於出現反常的失控行為。

不過，辣會刺激口腔，當強度增加時，大腦為了緩解疼痛感，會釋放內啡肽等讓人放鬆的物質，進而帶來愉悅感，陳姿吟營養師說，這種疼痛後的舒爽若再加上情緒連結，往往會讓人覺得吃辣很開心也很紓壓，但本質上更趨近於特定族群對刺激感的追求，而不是真正的成癮。 愈吃愈能吃 對辣耐受度與食物風味皆有影響 陳姿吟營養師指出，吃辣久了，確實可能建立對痛感的耐受性，讓人愈來愈能吃，也愈來愈想追求更強的刺激。再者，辣味食物多半同時搭配油、鹽、糖或其他辛香料，整體風味更濃，也更「下飯」，因此更易使人偏好食用會辣的食物。

腸胃病患當心辣刺激 痔瘡、肛裂者慎防「隔天的痛苦」 陳姿吟營養師表示，若以族群來看，原本就易出現消化道問題的人，通常比起一般人還不適合吃辣，例如易胃酸倒流、腸胃炎的人，辣的刺激可能讓症狀更明顯。此外，很多人吃辣後最有感的往往不是當下，而是隔天排便時的感受，因此若本身有肛裂或痔瘡問題者，吃辣也可能讓不適加劇，這類族群對飲食的選擇也應更保守。 兒童、慢性病患、孕婦 同樣不可大意 她也提到，由於小朋友身體發育尚未健全，也不建議過度辣刺激，而腎臟病患者更要特別留意用量，或許在取得醫生同意後小量尚可，但往往不適合吃到「麻辣鍋等級」辣度的食品，另糖尿病、高血壓等慢性病族群，除了辣本身的刺激，也要同時顧及重口味飲食常見的高油、糖鹽的負擔。

至於孕婦方面，陳姿吟營養師提醒，懷孕中後期若突然吃到非常刺激性的食物，可能引發身體反應，例如在「辣到不行」的情境下，身體有機率出現壓力反應，例如宮縮等狀況，雖未必有明確研究證實此事，但因辣畢竟能引發痛覺，仍要把可能風險納入考量，因此她不建議孕婦特意追求強烈辣刺激。

空腹吃辣傷身 腸胃黏膜需休息 針對吃辣的時機，陳姿吟營養師較不建議空腹吃辣，甚至搭配酒精，因辣會刺激從口腔到腸胃黏膜的感覺神經與黏膜，而消化道黏膜雖看似堅韌，實際上很脆弱，若反覆地受到辣刺激，黏膜也可能出現近似於燙傷的不適狀態。

爽爽吃辣又不過度刺激 可用新鮮食材酌量取代 若已習慣辣刺激的人，陳姿吟營養師坦言，這類民眾短期內可能很難做到完全不吃辣，因此臨床上較常見的做法是先從料理調味步驟下手，從新鮮度掌控味覺層次，辣的來源可優先選新鮮辣椒，也宜依個人口味喜好，搭配花椒增添麻感，或葱、薑、蒜等天然辛香料增加風味，抑或用檸檬做出酸感，讓口感更豐富，以逐漸降低對辣的依賴感，從而減少吃進非天然食品添加物的機率，例如「僅加一滴就辣到不行」高濃度辣椒素，以免影響健康。

吃辣頻率多久才好？營養師：依耐受度與體質而定 至於吃辣的頻率多久一次較好，陳姿吟營養師表示，每個人的體質及對辣的耐受度都不相同，有人小量就不舒服，有人即使每天吃辣也未必有明顯不適，因此很難用單一指標闡明何謂「適度」。 不過她提醒，若有口腔、腸胃道不適情形，應避免或盡量少吃辣，或把吃辣的間隔頻率拉長，可能一周甚至兩周吃辣一次，才是對健康較好的做法，若本身較能吃辣也應量力而為，讓消化系統有休息的時間，另於辣味料理內常見的高油、高鈉、高糖等情況，往往比起辣本身，是更需關注的潛在風險。