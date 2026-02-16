過年美食小心「火燒心」！醫生教「三調整、三避免」遠離食道癌

過年期間大啖美食或熬夜追劇看似享受，但若出現「火燒心」症狀，當心背後可能潛藏更大健康風險！臺北市立聯合醫院陽明院區消化內科主治醫生黃國維指出，長期胃酸倒流不僅影響生活質素，若不積極處理，可能會引發食道狹窄、巴瑞氏食道症，甚至增加食道癌風險。他提醒，許多人常輕視偶發的胃酸倒流，僅靠胃藥緩解症狀，實際上不正確的日常生活習慣，才是罹病與惡化的關鍵。

腹壓過高與不良作息 胃酸倒流易刺激黏膜發炎 黃國維醫生提到，胃酸倒流是指胃酸或食物逆流至食道，刺激黏膜造成發炎。常見誘因包括腹部脂肪過多導致腹腔壓力升高、晚餐過晚或飯後立即躺下、油炸或高糖飲食、咖啡與酒精攝取、吸煙，以及缺乏運動。值得注意的是，這些生活因素不僅增加胃酸倒流，也與代謝症候群、心血管疾病及糖尿病等慢性病密切相關。

「三調整、三避免」策略 從細節阻斷胃酸過度分泌傷害 針對預防之道，黃醫生提出了「三調整、三避免」的正向策略。在調整方面，維持健康的BMI與腰圍是首要任務，能有效減輕腹部壓迫；飲食應轉向高纖蔬果並減少精緻糖分，且飯後至少應等待2至3小時再躺下，輔以規律運動來維持腸胃蠕動。在避免方面，除了節制辣椒、咖啡與酒精等刺激性食物外，穿著過緊的腰帶或褲子也會人為增加腹部壓力，而長期高壓與熬夜更會誘發胃酸過度分泌，應盡力排除這些誘因。

症狀持續 2 周未改善 應盡快就醫檢查 黃國維醫生也強調，若胃酸倒流症狀持續超過兩周未改善，或伴隨吞嚥困難、胸口悶痛、排便黑色、體重無故下降以及聲音沙啞等徵兆，應盡速就醫檢查，排除更嚴重的病理可能，才能真正讓胃酸倒流遠離生活。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】