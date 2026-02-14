怕凍常不開窗恐致感冒中毒 每日開Ｘ分鐘就得！醫生教3招保暖防病

閉上門窗會令人容易生病，甚至中毒！有醫生指出，許多人會因為最近有涼風而選擇閉起門窗，只在家內開暖爐，不過，這個行為不但會令人容易感冒，更可能會令人一氧化碳中毒。其實只要每天打開門窗一段時間通風，減低感染或中毒的風險。醫生表示，如果要保暖，其實不一定要門窗緊閉，有3大方法也可以精明防病。

怕凍常不開窗恐致感冒中毒 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，當空氣不流動，病毒就更容易傳播。很多人關上門窗以抵抗寒冷，卻忽略了病毒和細菌在密閉環境中的活躍。有研究指出，在通風不良的室內病原體濃度會上升，呼吸道的防禦力會下降。若家庭中使用氣體熱水爐、煤爐或炭火，更加可能會增加一氧化碳中毒的風險。冬天發生一氧化碳中毒的風險較高，重則可能會昏迷，輕則就會引致一直出現頭暈，噁心、無力感等的症狀。

暖爐用得多會易不適 黃醫生指出，電熱毯和電暖器不是壞人，無法保暖的錯誤方式才是問題所在。若長時間依賴這些設備，身體的自我調節能力會變得懶惰，並使環境變得乾燥，從而引發一系列不適，如喉嚨痛和流鼻血。

3招保暖防病 如果要聰明地保暖，不是單純依賴的穿衣方法，而是： 1. 穿得好 分層穿衣比單一厚重的衣物來得更有效。內層應選擇透氣、吸汗的材料，中層選擇保暖的毛衣或羽絨，外層則要有防風和防雨的功能。

若活動多就可以減少衣物，靜止活動多就增加衣物。

出汗後避免著涼。 2. 動起來 不要讓身體進入待機模式，適度和規律的運動如散步或太極可以提高免疫系統、降低上呼吸道感染機率和幫助身體適應低溫。 3. 開流通 定時開窗換氣，建議在中午或氣溫較高時，每天開2至3次，每次10至15分鐘。這樣可以保持室內空氣的新鮮，使呼吸道保持健康。

建議室內溫度得保持22至24°C，濕度保持40至60%。 黃醫生提醒，冬天真正需要注意的，不只是不讓自己冷，而是要防止空氣悶、環境乾燥和活動不足。當你給自己留一些空氣、活動和調節的空間時，感冒的風險將會大大降低。