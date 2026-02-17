頭髮甩不停 黑芝麻加1物成強化毛囊「黃金組合」

掉髮、頭髮稀疏是不少人的困擾，光靠護顏產品從外修護未必足夠，還要攝取合適的營養，由內強化髮質，達到裡應外合的效果。食用一直被認為是美髮優品的黑芝麻之時，加入雞蛋或可帶來想以外的效果。

蒸蛋加黑芝麻及麻油

養髮需要多種關鍵營養素的協同作用，包括維他命A、E、生物素、鋅、硒、優質蛋白質及不飽和脂肪酸。網路上有短片宣稱只要經常食用加入黑芝麻和麻油的蒸蛋，便可以達到美髮效果。

原因是雞蛋提供優質蛋白質和生物素，是構建頭髮角蛋白的主要原料，生物素更有助維持髮質健康。黑芝麻則含有維他命E、鋅、鐵和不飽和脂肪酸，能抗氧化、促進頭皮血液循環，並幫助維持髮色。芝麻油則含有大量不飽和脂肪酸，提升頭髮光澤，同時作為脂溶性營養素的吸收媒介。