頭髮甩不停 黑芝麻加1物成強化毛囊「黃金組合」

掉髮、頭髮稀疏是不少人的困擾，光靠護顏產品從外修護未必足夠，還要攝取合適的營養，由內強化髮質，達到裡應外合的效果。食用一直被認為是美髮優品的黑芝麻之時，加入雞蛋或可帶來想以外的效果。
蒸蛋加黑芝麻及麻油
養髮需要多種關鍵營養素的協同作用，包括維他命A、E、生物素、鋅、硒、優質蛋白質及不飽和脂肪酸。網路上有短片宣稱只要經常食用加入黑芝麻和麻油的蒸蛋，便可以達到美髮效果。
原因是雞蛋提供優質蛋白質和生物素，是構建頭髮角蛋白的主要原料，生物素更有助維持髮質健康。黑芝麻則含有維他命E、鋅、鐵和不飽和脂肪酸，能抗氧化、促進頭皮血液循環，並幫助維持髮色。芝麻油則含有大量不飽和脂肪酸，提升頭髮光澤，同時作為脂溶性營養素的吸收媒介。
碎蛋做點心
以3種材料蒸蛋食用固然可以攝取營養，但容易吃悶，這時可以將蛋水煮，然後切碎拌入1匙黑芝麻及1/2匙麻油，可作為早餐佐餐或午後點心，也能一次性補足養髮的關鍵營養。
若想進一步強化抗發炎、保護毛囊的效果，可將亞麻籽油或牛油果油代替麻油，能增加抗氧化與抗發炎的脂肪酸比例，為毛囊創造更健康的生長環境。
不過，養髮是長期工程，除了攝取特定營養，整體飲食均衡、睡眠充足及壓力管理同樣重要！