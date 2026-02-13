年廿八洗邋遢 當心椎間盤突出

為迎接新年，家家戶戶都開始大掃除，去舊迎新，以全新面貌迎接新一年的福氣。香港執業脊醫協會委員黎思駿提醒，習以為常的「年廿八洗邋遢」隱藏着不少傷腰陷阱。在打掃的過程中，彎腰搬重物、長時間清潔等動作，都可能令椎間盤承受過大壓力，稍一不慎隨時閃到腰，甚至引發椎間盤突出，令歡樂喜慶的新年變成痛苦的開端。想「起個靚頭」，有甚麼需要特別注意？

脊醫黎思駿指出，大掃除期間最容易傷腰的是彎腰前傾動作。「脊骨、腰椎主要承托人體重量，當彎腰提起儲物箱、袋子，或蹲下打掃前方時，會大幅增加腰椎壓力。」最典型的例子是搬米袋，若彎腰直接提起，或對椎間盤造成物理性傷害。

分辨腰痛及椎間盤突出 中年男士高危

這些傷害累積到一定程度，或演變成椎間盤突出。甚麼是椎間盤突出？當脊柱兩節椎體之間的椎間盤受壓過度超出負荷，便會令椎間盤組織突出原有結構，壓迫周邊神經線。黎思駿強調，這絕非老人家專利，中年男士反而是高危族群，「很多中年男士以為自己仍然年輕健壯，實際上肌肉量已大不如前，大掃除期間很多男士擔綱搬抬重物的角色，如一時疏忽使力不當，就容易出現意外。」

椎間盤突出的痛楚與一般腰痠背痛截然不同。腰痠背痛一般是肌肉拉傷，通常會感覺肌肉繃緊及有拉扯感。相比之下，椎間盤突出的痛楚是更為深入、伴隨著痠痛的感覺，主要集中在脊骨位置。更明顯的分別是，肌肉拉傷雖然痛，但仍可自由活動，但椎間盤突出患者，則是腰骨完全受不了力，甚至連坐立都有困難，大大影響日常生活。