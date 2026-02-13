年廿八洗邋遢 當心椎間盤突出

為迎接新年，家家戶戶都開始大掃除，去舊迎新，以全新面貌迎接新一年的福氣。香港執業脊醫協會委員黎思駿提醒，習以為常的「年廿八洗邋遢」隱藏着不少傷腰陷阱。在打掃的過程中，彎腰搬重物、長時間清潔等動作，都可能令椎間盤承受過大壓力，稍一不慎隨時閃到腰，甚至引發椎間盤突出，令歡樂喜慶的新年變成痛苦的開端。想「起個靚頭」，有甚麼需要特別注意？
傷腰動作易忽視 彎身搬重物最危險
脊醫黎思駿指出，大掃除期間最容易傷腰的是彎腰前傾動作。「脊骨、腰椎主要承托人體重量，當彎腰提起儲物箱、袋子，或蹲下打掃前方時，會大幅增加腰椎壓力。」最典型的例子是搬米袋，若彎腰直接提起，或對椎間盤造成物理性傷害。
分辨腰痛及椎間盤突出 中年男士高危
這些傷害累積到一定程度，或演變成椎間盤突出。甚麼是椎間盤突出？當脊柱兩節椎體之間的椎間盤受壓過度超出負荷，便會令椎間盤組織突出原有結構，壓迫周邊神經線。黎思駿強調，這絕非老人家專利，中年男士反而是高危族群，「很多中年男士以為自己仍然年輕健壯，實際上肌肉量已大不如前，大掃除期間很多男士擔綱搬抬重物的角色，如一時疏忽使力不當，就容易出現意外。」
椎間盤突出的痛楚與一般腰痠背痛截然不同。腰痠背痛一般是肌肉拉傷，通常會感覺肌肉繃緊及有拉扯感。相比之下，椎間盤突出的痛楚是更為深入、伴隨著痠痛的感覺，主要集中在脊骨位置。更明顯的分別是，肌肉拉傷雖然痛，但仍可自由活動，但椎間盤突出患者，則是腰骨完全受不了力，甚至連坐立都有困難，大大影響日常生活。
預防勝於治療 正確姿勢是關鍵
要避免大掃除時閃到腰，甚至造成更大損傷，黎思駿建議凡事量力而為，搬重物避免彎腰，善用腿部力量蹲下再搬動，而非用腰部強行拉起物件。若感到腰部不適或疼痛，應立即停止打掃並敷冰休息。
一旦痛楚擴散至臀部、腿腳，出現刺痛、麻痹或無力感，必須盡快求醫。這些症狀表示神經線可能受到壓迫，延誤治療或導致更嚴重甚至是永久性損傷。脊醫會透過X光或磁力共振(MRI)診斷，準確找出痛症根源，再採用手法矯正，配合復康運動進行治療。
強化肌肉保腰椎 充足水分助復元
日常強化腰部和下肢肌肉有助預防椎間盤突出，例如養成規律的運動習慣，並適度做核心訓練強化腰部和背部。強壯的肌肉可分擔脊骨壓力，避免脊骨和椎間盤直接承受大部分重量負荷。此外，椎間盤高達八至九成為水分，補充充足的水分有助維持椎間盤健康。反之，一些不良習慣如長期久坐、吸煙飲酒等會抽走水分，損害椎間盤健康，甚至加劇退化。