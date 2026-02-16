SEN小朋友 拜年適應秘訣

明天就是農曆新年，對於普遍家庭來說，這是一段喜慶的時光。然而有特殊學習需要(SEN)的小朋友及其家長，面對密集的拜年活動可能會帶來一些壓力和挑戰。精神科專科醫生何雅莉指，「SEN孩子在面對農曆新年特殊時刻，可能會面臨多方面挑戰。若想讓他們享受這個時光，必須做好事前準備、社交互動的引導、感官刺激的管理等。」 何雅莉表示，特殊學習需要小朋友所面對的挑戰主要分兩方面。一方面是心理障礙，比如專注力不足及過度活躍症(ADHD)或自閉症譜系障礙(ASD)所引起的學習困難；另一方面則是如視覺、聽覺或語言障礙等生理問題，這些都可能會影響他們的學習和社交互動。

非語言恭賀增互動信心 拜年時，面對環境的嘈雜和人群的擁擠等情況，無疑增加SEN小朋友的焦慮感。何雅莉強調，家長應在拜年前做好準備工夫，「例如向孩子解釋過年的原因與意義作心理準備、在家中做角色扮演練習拜年場景，提早幫助孩子熟悉環境、準備公仔、毛氈或繪本等安撫工具，避免孩子感到孤單或無助。」 許多SEN小朋友在社交上可能面臨障礙，家長可鼓勵孩子使用非語言交流方式，何雅莉指，「例如恭賀手勢、微笑點頭或寫賀卡，讓他們在不需要口頭表達的情況下，依然能夠傳達恭賀的心意。這有助孩子克服社交障礙，並提升與他人互動的信心。」

先了解煙花鞭炮減焦慮 農曆新年期間的喧鬧和繁忙，對於感官敏感的SEN小朋友來說，可能造成不適。煙花和鞭炮等聲音或視覺刺激，或使他們感到害怕或焦慮。何雅莉提醒，家長應提前告訴孩子可能會出現的情況，「例如事先讓孩子觀看有關煙花的影片，幫助他們了解情況、初次接觸時在遠距離觀察等，有助減少孩子面對新環境的焦慮。」 若SEN小朋友太過活躍，不建議用責罵或呼喝方式制止其行為，否則會影響小朋友的自信心。何雅莉表示，「在這個情況之下，應首先溫和制止，再給予任務以轉移其注意力，待孩子冷靜後再討論他的行為。」

讓親友理解接納 在拜年時如何更好地讓親友理解和接納SEN小朋友的表達方式，也是一個重要課題。何雅莉指出，「如果孩子很害羞，親友可鼓勵他們嘗試說話，並且在旁邊給予肯定。」當小朋友嘗試交流時，家長可以引導親友認識到，「我們希望是鼓勵和讚美，讓孩子知道原來有很多人欣賞他們的努力」。這樣小朋友不僅能在關鍵時刻獲得鼓勵，也會因此感受到親友的支持和理解。 新年期間，家長應評估是否給SEN小朋友藥物假期。須觀察不服藥的行為變化，並與醫生討論期望效果和副作用，以達到最佳平衡，確保小朋友的身心健康。