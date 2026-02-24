床褥幾耐要換一次？用咗XX年＋4大跡象提醒你係時候換新床褥

有好的睡眠環境才可以有良好的睡眠質素，一張好的床褥也非常重要！然而，床褥會隨著時間開始下陷、磨損、老化甚至發霉，那到底多久要換一張新床褥呢？

根據國際睡眠協會，大部分床褥的壽命約為7至10年，不過就算壽命未到，只要出現以下跡象，就夠鐘物色一張新床褥了！