床褥幾耐要換一次？用咗XX年＋4大跡象提醒你係時候換新床褥

有好的睡眠環境才可以有良好的睡眠質素，一張好的床褥也非常重要！然而，床褥會隨著時間開始下陷、磨損、老化甚至發霉，那到底多久要換一張新床褥呢？
根據國際睡眠協會，大部分床褥的壽命約為7至10年，不過就算壽命未到，只要出現以下跡象，就夠鐘物色一張新床褥了！
更換床褥跡象一：床褥開始下陷
床褥必須要有良好的支撐力，才可以維持脊骨在自然水平對齊，否則可能因肌肉疲勞引發腰痠背痛，嚴重者甚至會影響血液循環和神經功能。因此如發現床褥中間下陷超過3至5厘米、明顯凹陷或使用時間達7至10年，都應該考慮盡快更換！
更換床褥跡象二：轉身時床褥出現聲音
彈簧床和混合床會更容易出現聲音，特別是翻身換位置時。一旦頻繁地出現「吱吱」聲時，可能是代表彈簧老化、支撐力不足或結構受損，常見於使用了8年或以上的床褥，亦代表是時候課金換一張新的床褥了。
更換床褥跡象三：出現真菌或霉斑
香港非常潮濕，因此床褥較容易出現真菌或霉斑，霉菌會釋放孢子，對健康造成影響，引起呼吸道感染、哮喘、皮膚過敏、流鼻涕、眼睛發癢等症狀。建議應盡早更換。
更換床褥跡象四：長期瞓得唔好
就算床褥只用了幾年，如出現睡眠質素轉差，總是無法「瞓得好」時，即使床褥看起來還不錯，床褥也未必適合自己。