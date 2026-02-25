膠原蛋白會致癌嗎？原來XXX才是真兇！2招助身體自然增生膠原蛋白

年過25後，膠原蛋白的生長速度就會開始減慢；流失速度更會在30歲後加快，因此不少女性在25歲開始就開始補充膠原蛋白，以維持肌膚年輕有彈性。然而，坊間有指長期口服膠原蛋白可能會導致乳癌、子宮內膜癌等，到底真相是甚麼？

致癌原兇係...…？

雖然這個說法講得似層層，但其實現時並無科學證據指出吃膠原蛋白會致癌，膠原蛋白和癌症之間並沒有關聯！事實上服食膠原蛋白會致癌的原因，主要是因為某些膠原蛋白產品添加了雌激素。

一旦攝取過量雌激素，或誘發各種疾病並導致內分泌失衡，可致癌症(包括乳癌、卵巢癌、子宮癌、宮頸癌、甲狀腺癌等)、不育、性早熟等問題。