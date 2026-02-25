膠原蛋白會致癌嗎？原來XXX才是真兇！2招助身體自然增生膠原蛋白

年過25後，膠原蛋白的生長速度就會開始減慢；流失速度更會在30歲後加快，因此不少女性在25歲開始就開始補充膠原蛋白，以維持肌膚年輕有彈性。然而，坊間有指長期口服膠原蛋白可能會導致乳癌、子宮內膜癌等，到底真相是甚麼？
致癌原兇係...…？
雖然這個說法講得似層層，但其實現時並無科學證據指出吃膠原蛋白會致癌，膠原蛋白和癌症之間並沒有關聯！事實上服食膠原蛋白會致癌的原因，主要是因為某些膠原蛋白產品添加了雌激素。
一旦攝取過量雌激素，或誘發各種疾病並導致內分泌失衡，可致癌症(包括乳癌、卵巢癌、子宮癌、宮頸癌、甲狀腺癌等)、不育、性早熟等問題。
因此如果想透過口服膠囊補充膠原蛋白，在購買前應先確保產品不含雌激素、重金屬、塑化劑，以免增加不同的健康風險。
如不想透過口服補充品增加膠原蛋白，其實也可以由以下兩個方式著手！
膠原蛋白增生方法一：由食物補充
膠原蛋白是動物獨有的蛋白質，富含膠原蛋白的食物包括豬腳、豬皮、雞腳、雞皮、魚皮、牛筋等，不過這些食物膠原蛋白的分子太大而且伴隨著大量卡路里，無法直接被身體所吸收。
因此營養師建議可以多攝取脂肪含量較低的蛋白質，如魚肉、雞肉、豬肉、牛奶、蛋、豆類等優質蛋白，身體也可獲得膠原蛋白合成所需的胺基酸原料。
膠原蛋白增生方法二：搽護膚品
膠原蛋白分子有不同大小，分子愈小就愈容易被肌膚吸收，護膚品有時也含有維他命C、E、玻尿酸等，可促進膠原蛋白合成，加強效果。